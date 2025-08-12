Ранок у великому місті 2025 – випуск 152 від 12.08.2025

Найгарячіші новини, несподівані відкриття та події, про які говоритиме країна, – вже чекають на вас! Дивіться онлайн улюблене ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 випуск 152 від 12.08.2025 на сайті ICTV2!

Ведучі шоу ICTV2 розкажуть, чому в МВФ закликають підняти тарифи на комуналку, коли та на скільки можуть зрости ціни і що робити тим, хто вже не в змозі платити. Крім цього ведучий рубрики «Миколина погода» Микола Луценко не лише дасть точний прогноз на середину серпня, а й поділиться цікавою народною прикметою про цей час літа.

А ще у проєкті Ранок у великому місті на вас чекає рекорд, який вразив світ: 78-річний новозеландець простояв у планці цілих 30 хвилин! Ви також дізнаєтесь, як з’явилася книга рекордів Гіннеса і які досягнення шокують навіть сьогодні. А ще ведучі шоу ICTV2 зруйнують популярні міфи про тварин, в які ви, можливо, досі вірите, розкажуть про загадкову машину, що допомогла наблизити кінець Другої світової, і покажуть найдивовижніші кавуни світу! Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 152 від 12.08.2025 на сайті ICTV2!

