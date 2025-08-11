Ранок у великому місті 2025 – випуск 151 від 11.08.2025

Дивіться вражаюче ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 151 випуск від 11.08.2025, в якому ви дізнаєтесь подробиці бійки за мову на одеському пляжі та інші резонансні новини, почуєте точний прогноз погоди на понеділок від Миколи Луценка, станете свідком шокуючих новин з боліт і почуєте неймовірну історію створення культового комедійного серіалу Друзі, який полюбили мільйони глядачів. Не пропустіть!

Проєкт ICTV2 Ранок у великому місті побував на знімальному майданчику нового українського фільму. Комедія 2025 Потяг до Різдва – нове святкове кіно, спродюсоване Юрієм Горбуновим. У фільмі українською також знялися улюблені актори Стас Боклан, Лілія Ребрик, Михайло Хома, Андрій Ісаєнко, Назар Задніпровський та інші. Коли ж вийде прем’єра довгоочікуваної різдвяної комедії? Дивіться онлайн Ранок у великому місті 2025 випуск 151 від 11.08.2025 і дізнайтеся відповідь на це запитання.

