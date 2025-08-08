Ранок у великому місті 2025 – випуск 150 від 08.08.2025

Ранок у великому місті 2025 випуск 150 від 08.08.2025 – вже в ефірі! Ведучі ICTV2 готові почати п’ятницю разом із вами – інформативно, емоційно та яскраво. Найважливіші події, несподівані теми та живі історії – все це чекає на вас у свіжому випуску!

У рубриці «Миколина погода» дізнаєтеся, якою буде п’ятниця: теплою і сухою чи дощовою. Ведучий Микола Луценко дає точний прогноз, щоб ви могли спланувати вечірні прогулянки або підготуватись до вихідних. Крім цього політичний оглядач шоу ICTV2 Костянтин Ігнатчук проаналізує, що означає ультиматум Дональда Трампа щодо мирної угоди між Україною та росією. Дедлайн минув – що далі? Покаже проєкт Ранок у великому місті 2025.

Також у випуску шоу ICTV2 на вас чекає захопливий епізод про самотність у добу технологій. Чому все більше людей почуваються ізольованими, попри безперервний цифровий зв’язок? Чи справді самотність стала глобальною нормою? А ще – зіркові зізнання, які сколихнули світ. Джастін Тімберлейк розповів про хворобу, яка роками впливала на його м’язи та мозок. Водночас Ліндсі Лохан вперше пояснила, чому залишила Голлівуд і оселилася в Дубаї. Що змусило зірку обрати інше життя? Дізнайтеся просто зараз! Не пропустіть найцікавіші події дня, аналітику без прикрас і теми, про які не говорять вголос. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 150 від 08.08.2025 на сайті ICTV2.

