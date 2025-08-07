Ранок у великому місті 2025 – випуск 149 від 07.08.2025

Найпозитивніше ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 випуск 148 від 07.08.2025 вже чекає на вас! Ведучі проєкту ICTV2 готові заряджати корисною інформацією, емоціями та шаленими історіями – щоб ви яскраво почали свій день!

У рубриці «Миколина погода» ваш незмінний провідник атмосферними фронтами Микола Луценко розкаже, чого чекати від неба: сонця, дощу, вітру чи… всього одночасно. Тож не пропустіть! Крім цього політичний оглядач проєкту Ранок у великому місті 2025 Костянтин Ігнатчук розповість як співпрацює і що планує неформальна «вісь зла» – росія, іран, кндр і Китай.

А ще на вас чекає свіжа порція найпопулярніших історичних вигадок, у які всі вірили з дитинства. Наполеон – не такий вже й низький, а вікінги – не мали рогів? Ведучі шоу вас здивують! Дізнайтеся просто зараз, чому пасажири в Іспанії отримали шок через подорож і як співачка Дженніфер Лопес потрапила в скандал із росіянами? Не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 149 від 07.08.2025 на сайті ICTV2!

