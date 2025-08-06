Ранок у великому місті 2025 – випуск 148 від 06.08.2025

Не пропустіть улюблене ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 випуск 148 від 06.08.2025! Цього разу ми підготували для вас потужну інформаційну хвилю – резонансні події, неймовірні відкриття і трохи абсурду… по-російськи. Увімкніть ICTV2 та проведіть ранок із тими, хто знає, що справді важливо!

У рубриці «Миколина погода» ваш улюблений ведучий Микола Луценко розповість, якою буде середа: чого чекати – спеки, дощу, вітру чи всього разом? Крім цього політичний оглядач шоу ICTV2 Костянтин Ігнатчук поділиться подробицями нових схем у кремлі. Дізнайтеся просто зараз, що задумали в москві? І невже росія дійсно готується до нескінченної війни? Ексклюзивний розбір – тільки в шоу Ранок у великому місті.

Також не пропустіть найпопулярніші міфи про тіло: нігті ростуть навіть після смерті, а волосся – індикатор здоров’я. Ведучі шоу ICTV2 викривають найпопулярніші міфи про людське тіло, в які ви могли вірити все життя. А у фіналі випуску на вас чекають приголомшливі «Новини з боліт», незвичайне дослідження кулінарних уподобань і зіркові сенсації. Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 148 від 06.08.2025 та розпочніть свій день яскраво!

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Ранок у великому місті 2025: усі випуски