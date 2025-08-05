Ранок у великому місті 2025 – випуск 147 від 05.08.2025

Не пропустіть улюблене ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 випуск 147 від 05.08.2025! Цього разу ми здивуємо вас ще більше – гучні теми, неймовірні факти та вражаючі історії, від яких неможливо відірватися! Увімкніть ICTV2 і почніть ранок із головного!

Ваш улюблений ведучий рубрики «Миколина погода» Микола Луценко допоможе спланувати день: буде дощ, спека чи неочікуваний град? Він усе розкаже! Крім цього не пропустіть сюжет про найгучнішу втечу з в’язниці в історії США – троє ув’язнених зуміли втекти з легендарної в’язниці Алькатрас, що вважалася абсолютно неприступною. Як їм це вдалося? І чому про цю подію досі складають легенди? Покаже проєкт Ранок у великому місті 2025.

Також у шоу ICTV2 ведучі розвінчають популярні міфи: 5G викликає хвороби або роботи заберуть у людей роботу. Дізнайтеся просто зараз, чому в ці нісенітниці досі вірять мільйони! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 147 від 05.08.2025 на сайті ICTV2 та розпочніть день з того, про що говоритимуть усі!

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