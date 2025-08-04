Ранок у великому місті 2025 – випуск 146 від 04.08.2025

Не пропустіть улюблене ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 випуск 146 від 04.08.2025! Цього разу на вас чекає справжній калейдоскоп емоцій, подій і відкриттів. Вмикайте ICTV2 і розпочніть свій день із головного!

У рубриці «Миколина погода» ведучий Микола Луценко розповість, чого чекати від погоди: спеки, дощу або грози. Також у проєкті Ранок у великому місті 2025 ви дізнаєтесь, як суддя у відставці в Бразилії збив велосипедистку, коли на його колінах була… гола жінка! Подробиці інциденту, стан потерпілої та реакція поліції – в розслідуванні журналістів шоу ICTV2.

Крім цього Артем Івченко розповість свіжі новини з боліт: «інноваційний» винахід російських умільців – церковний дзвін як засіб протидії дронам. Чому цей «захист» справді вважають серйозною зброєю? І як на це реагує світ – дізнайтесь просто зараз! І на завершення – прорив у сфері здоров’я: вчені створили альтернативу алкоголю без сп’яніння, похмілля чи звикання. Як це можливо й коли напій з’явиться на ринку – у фінальному сюжеті випуску. Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 146 від 04.08.2025 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 145 від 01.08.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски