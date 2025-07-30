Ранок у великому місті 2025 – випуск 143 від 30.07.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 143 від 30.07.2025, в якому ви дізнаєтеся про скандальну зміну закону, що може змінити курс антикорупційної боротьби в Україні. Чому НАБУ та САП більше не незалежні? Хто стоїть за цим рішенням і як воно вплине на стосунки України з міжнародними партнерами – пояснить політичний оглядач Костянтин Ігнатчук.

Крім цього, в рубриці «Миколина погода» ведучий Микола Луценко, як завжди, зарядить вас позитивом. Навіть якщо небо затягнеться хмарами – Микола знає, як зробити день сонячним. Дізнаєтесь, коли чекати грози, а коли – атмосферного підйому!

Також у проєкті Ранок у великому місті 2025 на вас чекають сенсаційні Новини з боліт, в яких Артем Івченко розповість, чи справді путін втрачає зір. І, звісно, героїчні, смішні, зворушливі кадри з передової в рубриці Котики ЗСУ, які підкорили мережу. Тож не пропустіть! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 143 від 30.07.2025 на сайті телеканалу ICTV2 та починайте свій день яскраво!

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Ранок у великому місті 2025: усі випуски