Ранок у великому місті 2025 – випуск 139 від 23.07.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск від 24.07.2025, у якому ви дізнаєтесь, чому Дональд Трамп виставив кремлю ультиматум із загрозою безпрецедентних санкцій, якщо путін не погодиться на мир до вересня. Але чи подіє цей крок на агресора? Відповіді – в аналітиці Костянтина Ігнатчука.

Політичний оглядач розкаже, що стоїть за цим ультиматумом і які можуть бути наслідки для глобальної безпеки та дипломатії. Крім того, команда проєкту Ранок у великому місті 2025 розвінчає популярні міфи про вітамін С, відкривши правду, підтверджену найновішими дослідженнями. А ще Артем Івченко в рубриці Бар «Пліткар» поділиться гарячими подробицями скандалу у Львові за участі відомого ресторатора Міші Кацуріна.

І, звісно, не пропустіть неймовірні історії: як у череві чоловіка з Китаю знайшли живу рибу, які дивні сорти кавунів вирощують в Японії і хто з голлівудських акторів несподівано здобув нову славу. Відповіді на всі ці запитання – вже в новому випуску! Дивіться онлайн Ранок у великому місті 2025 від 24.07.2025 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 138 від 23.07.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски