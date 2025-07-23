Ранок у великому місті 2025 – випуск 138 від 23.07.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 138 від 23.07.2025, у якому ви дізнаєтесь, чому Угорщина знову розгортає антиукраїнську кампанію. Віктор Орбан звинувачує Україну в утисках угорської меншини – і ця стара тема знову стала інструментом пропаганди. Але до чого тут нове блокування антиросійських санкцій в ЄС? Дізнайтеся просто зараз!

Політичний оглядач проєкту Ранок у великому місті 2025 Костянтин Ігнатчук розкаже, чому Будапешт діє проти Києва, як реагує Європа і чим це може обернутися для української дипломатії. Хто стоїть за черговою інформаційною атакою і які наслідки можуть чекати?

Крім цього, Микола Луценко поділиться прогнозом погоди на середу та допоможе знайти баланс у розпалі робочого тижня. А ще ви дізнаєтесь, в якій країні за жувальну гумку можна отримати штраф? Які імена у Франції офіційно заборонені? Який відпочинок – мрія для кожного українського військового? І яким є легендарний співак Джон Бон Джові поза сценою? Відповіді на всі ці запитання – вже в новому випуску! Дивіться онлайн Ранок у великому місті 2025 випуск 138 від 23.07.2025 на сайті ICTV2!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 137 від 22.07.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски