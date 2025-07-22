Ранок у великому місті 2025 – випуск 137 від 22.07.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 137 від 22.07.2025, у якому ви дізнаєтесь, як «любов» до російських виконавців може обійтися дорого не лише морально, а й фінансово. Чи зміниться музичний простір України після таких нововведень? Не пропустіть!

У Верховній Раді планують штрафувати українців на 25 тисяч гривень за прослуховування російської музики. Але чим небезпечна музика країни-агресора? Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість, кого можуть притягнути до відповідальності? Як це працюватиме на практиці? І чи справді культура – поза політикою?

Крім цього, Микола Луценко поділиться прогнозом погоди на день та цікавою прикметою про середину літа. А ще ви дізнаєтесь: чи був Ніл Армстронг насправді на Місяці? Що відбуватиметься з людським тілом, якщо повністю відмовитись від їжі? І яке місце на тілі найболючіше для татуювань? Відповіді на всі ці запитання вже чекають на вас! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 137 від 22.07.2025 на сайті телеканалу ICTV2 – і дізнайтесь більше, ніж ви очікували зранку!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 136 від 21.07.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски