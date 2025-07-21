Ранок у великому місті 2025 – випуск 136 від 21.07.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 136 від 21.07.2025, у якому ви дізнаєтеся правду про масове отруєння у львівському ресторані відомого українського ресторатора Міші Кацуріна. Що стало причиною інциденту? І які наслідки це матиме для бізнесу й репутації закладу?

Крім цього, проєкт Ранок у великому місті 2025 покаже, як звичайний дрон став справжнім героєм у В’єтнамі. Безпілотник урятував дітей із пастки та довів, що все залежить від того, хто керує технікою. А в рубриці Миколина погода ведучий Микола Луценко поділиться актуальним прогнозом і дасть поради, як найкраще провести день.

А ще не пропустіть науково-провокаційне розслідування команди ранкового шоу Ранок у великому місті: чи можна вижити в авіакатастрофі, якщо підстрибнути в момент падіння літака? І станьте свідком справжньої сенсації з Франції: родина виявила у себе вдома втрачений шедевр Родена. Маленька скульптура, яка стояла на піаніно десятки років, була продана на аукціоні за приголомшливу суму! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 136 від 21.07.2025 на сайті телеканалу ICTV2 та почніть свій день яскраво!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 135 від 18.07.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски