Ранок у великому місті 2025 – випуск 135 від 18.07.2025

Дивіться ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 135 випуск від 18.07.2025, в якому ви дізнаєтеся про рекордну посуху в Європі і її вплив на політичну ситуацію, почуєте прогноз погоди на вихідні від Миколи Луценка в рубриці Миколина погода, станете свідком скандальних подій у світі шоу-бізнесу та дізнаєтеся вражаючу історію успіху творця культового фантастичного фільму Ґодзілла. Не пропустіть!

Проєкт ICTV2 Ранок у великому місті 2025 розповість про скандальний суд над американським репером і продюсером P. Diddy. Шона Комбса звинувачують у цілій низці кримінальних злочинів. Чому P. Diddy суд залишив у в’язниці та не випустив під заставу? Що чекає на скандального репера в майбутньому? І хто ще зі знаменитостей потрапив у гучні історії цього тижня? Дивіться шоу Ранок у великому місті 2025 онлайн 135 випуск від 18.07.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

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