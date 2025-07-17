Ранок у великому місті 2025 – випуск 134 від 17.07.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 134 від 17.07.2025 на сайті телеканалу ICTV2 й дізнайтеся, чому новий міністр оборони США вразив світ заявою про революцію в армії та чим це обернеться для України. Не пропустіть!

Піт Гегсет – молодий, харизматичний, з татуюваннями та гучними рішеннями. Нещодавно він заявив, що для американської армії дрони більше не техніка, а звичайний боєприпас. Але чому США обирають «новий підхід», а не сучасний досвід України? І як це рішення може вплинути на хід війни, міжнародну політику та підтримку нашої країни? Усі ключові подробиці чекають на вас у проєкті Ранок у великому місті!

Крім цього, у проєкті Ранок у великому місті 2025 на вас чекає прогноз погоди від Миколи Луценка, рубрика 55 за 5 з Аліною Шаманською та неймовірні факти про голлівудських акторів. Дізнайтеся просто зараз, хто зі знаменитостей має неочікувану освіту? І хто міг би стати науковцем або філософом замість зірки кіно? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025, випуск 134 від 17.07.2025 на сайті телеканалу ICTV2 та почніть свій день із головного!

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