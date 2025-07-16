Ранок у великому місті 2025 – випуск 133 від 16.07.2025

Дивіться вражаючий проєкт Ранок у великому місті 2025 133 випуск від 16.07.2025, в якому від Миколи Луценка ви дізнаєтесь про похолодання в Україні наступного тижня, почуєте про обіцянки, які дали наші партнери на Конференції з питань відновлення України в Римі, станете свідком надзвичайної історії успіху Джонні Деппа та насолодитеся відбірним гумором із соцмереж наших захисників. Не пропустіть!

Уявіть, що людство не винайшло музику. Яким би був наш світ? Проєкт Ранок у великому місті 2025 розповість про те, що сталося б із людством, якби музика зникла. Не було б жодних пісень, колискових, саундтреків – лише тиша. Як би це вплинуло на нас, наше життя, культуру та історію? Дивіться проєкт Ранок у великому місті 2025 133 випуск від 16.07.2025 і дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 132 від 15.07.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски