Ранок у великому місті 2025 – випуск 132 від 15.07.2025

Чому водії громадського транспорту можуть отримати більші штрафи? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 132 від 15.07.2025 на сайті телеканалу ICTV2 й дізнайтеся, чому відмова у перевезенні пільговиків стає серйозною проблемою. Не пропустіть!

Депутати пропонують посилити покарання для перевізників, які ігнорують право людей пільгових категорій на безплатний проїзд. Але це – лише верхівка айсберга. Чому деякі водії відмовляються зупинятись, хто насправді втрачає і що каже закон? Усі деталі – у проєкті Ранок у великому місті 2025!

Крім цього, у проєкті Ранок у великому місті 2025 дізнаєтеся, чому соцмережа Twitter, що стала X, за 19 років із простого сервісу виросла в глобальний рупор впливу й чому сьогодні її майбутнє під питанням? Що буде, якщо наука повністю відмовиться від тестів на тваринах? І не пропустіть добірку цікавих фактів про життя голлівудської акторки Енн Гетевей: що пов’язує її з Шекспіром, чому вона хотіла стати монахинею і яка одна подія докорінно змінила її долю? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 132 від 15.07.2025 на сайті телеканалу ICTV2 та розпочніть свій день з найактуальніших тем!

Дивіться Ранок у великому місті 2025 випуск 131 від 14.07.2025

Ранок у великому місті 2025: усі випуски