Ранок у великому місті 2024 – випуск 69 від 21.05.2024

Найактуальніші новини, цікаві факти та захопливі історії чекають на вас у проєкті Ранок у великому місті 2024 випуск 69 від 21.05.2024.

Чи уявляєте ви, що дах можна використовувати не тільки за прямим цільовим призначенням? Виявляється креативні бізнесмени по всьому світу знайшли абсолютно неочікувані способи використання даху для отримання прибутку. Які саме? Розповість проєкт Ранок у великому місті 2024. А чи знаєте ви, що канал СТБ назвав ім’я нового учасника всіма улюбленого шоу Холостяк? Хто ж цієї осені буде творити нову історію кохання в проєкті? І чому його ім’я викликало чималий ажіотаж не лише в Україні, але й поза її межами? Розповість захопливий проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 69 від 21.05.2024.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 68 від 17.05.2024

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