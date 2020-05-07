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Ранок у великому місті 2024 – випуск 61 від 07.05.2024

Добірка найцікавіших новин та корисних порад чекає на вас у проєкті Ранок у великому місті 2024 випуск 61 від 07.05.2024. Дізнайтеся актуальні події на болотах, смачні рецепти для всієї родини та інтригуючі історії зі світу шоу-бізнесу.

Ви чули про спадкоємця Рокфеллера, що спромігся обдурити зірок Голлівуду першої величини й видурив у них мільйони доларів? Неймовірна шпигунська історія, що варта стати сюжетом фільму та сталася насправді. Як аферисту вдалося обвести навколо пальця найвідоміших людей планети? І чи справді він був представником найбагатшої родини Рокфеллерів? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 та дізнайтеся відповіді на ці запитання.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 60 від 03.05.2024

Ранок у великому місті 2024: всі випуски

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