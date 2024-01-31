Ранок у великому місті 2024 – випуск 6 від 31.01.2024

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 6 від 31.01.2024 на сайті ICTV! Наш світ цікавий та непередбачуваний. Щодня, щохвилини в кожному куточку земної кулі відбувається безліч подій, які змінюють життя мільйонів людей. У сьогоднішній програмі ви побачите дивні, смішні та незвичайні новини зі всього світу. Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024.

Бортпровідниця-інструкторка Тетяна Лятус дасть цікаве інтерв’ю, в якому розкаже, що потрібно робити, щоб на висоті не закладало вуха? І чи може стюардеса сама посадити літак? Хочете дізнатися, скільки може заробляти стюардеса? Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 6.

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