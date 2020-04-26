Ранок у великому місті 2024 – випуск 56 від 26.04.2024

Дивіться онлайн шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 56 від 26.04.2024 та першими дізнайтеся думки експертів і дивні новини.

Президент Туреччини Ердоган запропонував поставити на паузу російсько-українську війну та підписати мирний договір. Чи буде доцільно дослухатися такої «поради»? Наші журналісти запитали в українців їхню думку.

Також у 56 випуску Ранок у великому місті ви почуєте думку експерта-економіста. Він розкаже про особливості банківської системи в Україні та як краще керувати фінансами. Не пропустіть – буде цікаво! Дивіться онлайн випуск 56 від 26.04.2024 Ранок у великому місті.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 55 від 25.04.2024

Ранок у великому місті 2024: всі випуски