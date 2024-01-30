Ранок у великому місті 2024 – випуск 5 від 30.01.2024

Зустрічайте свій день цікавими новинами, добірним гумором від ЗСУ й неймовірними фактами про історію світу – дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2024 випуск 5.

Цього ранку ведучі Юлія Зорій і Сергій Лиховида розкажуть вам захопливу шпигунську історію Ненсі Вейк, покажуть зірковий шлях спортсмена Василя Вірастюка, зруйнують міфи про видатного історика Михайла Грушевського, а також піднімуть вам настрій топовим гумором від військових. Чому затонув батискаф «Титан» разом із мільярдерами? Як шпигунка «Біла миша» рятувала полонених та обманювала німців? І яка інновація росіян викликає замість захоплення іспанський сором? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 5 випуск від 30.01.2024.

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