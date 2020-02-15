Ранок у великому місті 2024 – випуск 15 від 15.02.2024

Доброго ранку, українці! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 15 від 15.02.2024 на сайті ICTV, щоб дізнатися найцікавіші новини України та світу від улюблених ведучих Юлії Зорій і Григорія Германа.

У цьому випуску ранкового шоу Ранок у великому місті ви побачите інший бік життя талановитої української актриси Олесі Жураківської. Як перша професія допомогла майбутній артистці стати на ноги в театральному мистецтві? Чому актриса не любить згадувати свій перший шлюб, який спочатку ввижався їй казковим? Дізнайтеся більше просто зараз.

Зіркова біографія Кілліана Мерфі, дивовижні світові рекорди, приколи від військових і запекле розлучення голлівудських зірок – дивіться найкращі новини й історичні екскурси в шоу Ранок у великому місті 2024 15 випуск від 15.02.2024.

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