Ранок у великому місті 2024 – випуск 14 від 14.02.2024

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 14 від 14.02.2024 на сайті ICTV2! Артур Фергюсон – найвишуканіший шахрай усіх часів. Він усе життя хотів бути актором, але в театрах Лондона йому відмовляли й не давали ролей. Ба більше, його навіть не запрошували на прослуховування. Коли Артур Фергюсон опинився в скрутному фінансовому становищі, то знайшов цікавий спосіб заробітку. Він представлявся урядовим агентом із продажу державної власності та за кілька місяців зумів «продати» туристам майже всі видатні пам’ятки Лондону. Як йому вдавалося так майстерно ошукувати людей і залишатися непоміченим? Яке покарання отримав Артур Фергюсон? Не пропустіть найцікавіше – дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2024 випуск 14.

Дивіться Ранок у великому місті 2024 випуск 13 від 13.02.2024

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