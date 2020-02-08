Ранок у великому місті 2024 – випуск 11 від 08.02.2024

Доброго ранку, Україно! Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті випуск 11 від 08.02.2024, в якому Григорій Герман і Юлія Зорій розкажуть дивовижні новини, міфи про Нестора Махна, спортивне протистояння та життєвий шлях Андрія Кузьменка.

11 випуск шоу Ранок у великому місті 2024 покаже, як Андрій Кузьменко став легендарним Кузьмою, якого полюбила вся країна. Майбутній артист змалку займався музикою й створив панк-гурт, який виступав на шкільних дискотеках. Але чому тоді він здобув медичну освіту, а не музичну? Чи правда, що Кузьма працював таксистом через безгрошів’я? І як його пісні стали хітами? Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 11 випуск від 08.02.2024.

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