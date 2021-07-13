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Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 13.07.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 13.07.2021 Як Путін добиває окупований Донбас? Що Зеленський привіз від Меркель? Як воювати з імперією? Яку оцінку поставила б екс-міністерка освіти і науки Гриневич нинішній владі? Чи захищає вакцинація від нового штаму коронавірусу “Дельта”? Чому вибухають кондиціонери? Чому Рfizer мріяв купити AstraZeneca? Усі секрети перукарів Канадці не живуть довго в одній квартирі? Настя Каменських у ванні [read_more_news]

Ранок у Великому Місті – випуск від 13.07.2021
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Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 13.07.2021

Як Путін добиває окупований Донбас?

Що Зеленський привіз від Меркель?

Як воювати з імперією?

Яку оцінку поставила б екс-міністерка освіти і науки Гриневич нинішній владі?

Чи захищає вакцинація від нового штаму коронавірусу “Дельта”?

Чому вибухають кондиціонери?

Чому Рfizer мріяв купити AstraZeneca?

Усі секрети перукарів

Канадці не живуть довго в одній квартирі?

Настя Каменських у ванні

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ICTV / Ранок / Ранок у Великому Місті – випуск від 13.07.2021 / 13.07.2021 10:15
13.07.2021 10:15

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