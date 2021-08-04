Video: Ранок у Великому Місті – випуск від 04.08.2021

Ранок у Великому Місті – повний випуск ранкової програми на ICTV від 04.08.2021 Кому вигідна смерть білоруського опозиціонера у Києві? Навіщо Кремль втручається у вибори в Німеччині? Яким буде курс долара? Як терорист-шпигун потрапив на Олімпіаду в Токіо? ЗупиниЛося: як боротися з порушниками ПДР? Водіїв електросамокатів почнуть штрафувати? Історія Louis Vuitton почалася зі злиднів?! Шопочьом: як виявити в супермаркеті приховану «протерміновку»? Пісня «Олені» гурту «ТІК» – про владу?! Кім Кардашян показала сідниці [read_more_news]