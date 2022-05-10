Помер Леонід Кравчук. Інтерв’ю з першим президентом України

Помер перший президент України Леонід Кравчук. Його не стало на 89 році життя.

Публікуємо одне з інтерв'ю з ним.

Леонід Макарович Кравчук – перший і почесний Президент України. Італійський журналіст і політолог Джульєтто Кьєза у своїй книзі «Прощавай, Росія!» каже, що ініціював розпад СРСР саме Леонід Макарович. У 2016 році Президент Кравчук підтвердив думку, заявивши, що український народ – могильник СРСР.

Вважає, що демократія починається не з лозунгів, а з серця і розуму. Одружений, має сина, двох онучок та правнучку.

Леонід Кравчук прийняв виклик журналістів, і в рамках проекту «55 за 5» відповів на 55 питань за 5 хвилин.

- Ви – перший президент України. Чому першим бути важко?

- Не тільки важко. Ризиково, але цікаво.

- Вам важливо, щоб Януковича судили в Україні?

- Безумовно. Я б хотів, щоб в Україні судили всіх, хто порушує закон і приносить шкоду Україні.

- Назвіть 3 події, які, на Вашу думку, мають покращити життя в Україні.

- Спільна робота влади і народу, піднесення економіки, інвестиції і відповідальність всіх за все.

- Ви за те, щоб Україна стала членом НАТО?

- Безумовно. Я не тільки за, я голова громадської організації «Україна в НАТО».

- В 2014 році Україна могла не віддати Крим Росії?

- Не могла не віддати, але могла віддати не так: з опором, показати зуби, і показати, що ми можемо відстоювати свою територію.

- Що вас найбільше дратує в українцях?

- Моя хата скраю.

- Росія розпадеться на окремі держави?

- Може розпастися, якщо буде вести політику так, як зараз.

- Цитую Вас: «Я вважаю себе демократичним Президентом і демократичним чоловіком». Головний постулат демократичного чоловіка?

- Щоб дружина могла робити те, що їй хочеться, не боялася свого чоловіка, не обов’язково радилась із ним завжди, почувала себе вільної, незалежною жінкою з чоловіком, якого вона любить.

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