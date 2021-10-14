День захисників і захисниць України: як нам перемогти ворога?

Україна майже з нуля збудувала одну з найпотужніших армій на континенті
Незабаром на українців знову чекають довгі вихідні
Українська армія потрапила до рейтингу найпотужніших армій світу
Стало відомо, на які свята в українців більше не буде вихідного
Українці будуть менше відпочивати, а більше працювати
Керівництво однієї з військових частин заробляло на АТО
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