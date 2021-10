День захисників і захисниць України: як нам перемогти ворога?

Все, що потрібно знати про День захисників і захисниць України.

14 жовтня Росію смикає особливо, адже Україна відзначає важливі для нашої держави свята.

Для Української армії, яка обороняє державу від російської навали вже 8 рік поспіль 14 жовтня важливий день.

Особливо для ветеранів війни за незалежність.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний напередодні свята звернувся саме до них.

Сьогодні також відзначають в Україні День створення Української повстанської армії та День українського козацтва.

Тому цей день ніби синхронізує пам’ять про боротьбу наших предків про боротьбу з нинішньою війною за свободу.

Перемогти агресивного ворога — можливо, якщо оборонятись не лінійно.

Що насамперед означає для української нації День захисників і захисниць?

Та як на нього реагує ворог?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

