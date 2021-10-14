УКР
seach
ICTV - Разом краще
УКР

Video: День захисників і захисниць України: як нам перемогти ворога?

Все, що потрібно знати про День захисників і захисниць України. 14 жовтня Росію смикає особливо, адже Україна відзначає важливі для нашої держави свята. Для Української армії, яка обороняє державу від російської навали вже 8 рік поспіль 14 жовтня важливий день. Особливо для ветеранів війни за незалежність. Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний напередодні свята звернувся саме до них. Сьогодні також відзначають в Україні День створення Української повстанської армії та День українського козацтва. Тому цей день ніби синхронізує пам'ять про боротьбу наших предків про боротьбу з нинішньою війною за свободу. Перемогти агресивного ворога — можливо, якщо оборонятись не лінійно. [read_more_news] Що насамперед означає для української нації День захисників і захисниць? Та як на нього реагує ворог? Дивіться у сюжеті Тараса Шако. Нагадаємо, раніше ми розповідали традиції свята Покрови Пресвятої Богородиці. Фото: Генеральний штаб ЗСУ

День захисників і захисниць України: як нам перемогти ворога?
0 Коментувати

Все, що потрібно знати про День захисників і захисниць України.

14 жовтня Росію смикає особливо, адже Україна відзначає важливі для нашої держави свята.

Для Української армії, яка обороняє державу від російської навали вже 8 рік поспіль 14 жовтня важливий день.

Особливо для ветеранів війни за незалежність.

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний напередодні свята звернувся саме до них.

Сьогодні також відзначають в Україні День створення Української повстанської армії та День українського козацтва.

Тому цей день ніби синхронізує пам’ять про боротьбу наших предків про боротьбу з нинішньою війною за свободу.

Перемогти агресивного ворога — можливо, якщо оборонятись не лінійно.

Також по темі: День захисника та захисниці України: ТОП-5 фактів про свято, якими захочеться поділитися Закон про військові злочини: навіщо він потрібен і чому Рада прийняла його саме зараз Вихідні в жовтні 2021: скільки будемо відпочивати на День захисника України

Що насамперед означає для української нації День захисників і захисниць?

Та як на нього реагує ворог?

Дивіться у сюжеті Тараса Шако.

Нагадаємо, раніше ми розповідали традиції свята Покрови Пресвятої Богородиці.

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

ICTV / Ранок / День захисників і захисниць України: як нам перемогти ворога? / 14.10.2021 10:30
14.10.2021 10:30

Матеріали по темі

ЩЕ

Топ відео

ЩЕ

Ми рекомендуємо

ЩЕ
Завантаження...

Ведучі каналу

    Поки що немає матеріалів ...
    Поки що немає матеріалів ...

Дивіться на ICTV


ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Spelling error report

    The following text will be sent to our editors:

    Send
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь