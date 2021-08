Ухилитися вийде. У злісних боржників будуть конфіскувати авто

В Україні почали конфіскувати арештовані автівки злісних боржників.

Якщо заборгували державі, сусідам, банку чи власним дітям – будьте готові, що вашу автівку конфіскують для погашення боргу.

І це може відбутися так швидко, що й оком не встигнете моргнути.

Адже Державна виконавча служба запровадила нову систему розшуку транспортних засобів, які знаходяться під арештом.

Там очікують, що із запровадженням нових правил боржники не зможуть уникати виконання рішення суду.

Як саме працює ця система?

За які заборгованості авто може потрапити під арешт? І як його зняти?

Відповіді на ці та інші питання шукала Ксенія Богуславська.

Фото: Pixabay

