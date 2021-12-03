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Video: Світшоти з еко-місією. Як українська дизайнерка виготовляє одяг із переробленого текстилю

Колаборація PinchukArtCentre, дизайнерки Ясі Хоменко та співачки Аліни Паш. PinchukArtCentre — це не типовий виставковий центр, де в 4 стінах розміщуються арт-об'єкти. Це цілий простір у фізичному та ментальному аспекті. Тут сучасні митці не лише презентують свої роботи, а й знаходять шляхи достукатись до сумління людей, піднімаючи теми нагальних викликів людства. Яся Хоменко — миткиня та дизайнерка одягу. Вже 12 років експерементує з переробкою вживаних речей. [read_more_news] Нещодавно Яся представила лімітовану виставку еко-світшотів. Аліна Паш — відома українська співачка з активною громадською позицією — підтримала місію дизайнерки і собі приміряла ресайкл-продукт. Як Яся Хоменко виготовляє свій еко-одяг? І як кожен з нас може отримати такий світшот безкоштовно? Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко. Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові імена в сучасному мистецтві. Фото: xomenko_yasia, _xomehko_

Світшоти з еко-місією. Як українська дизайнерка виготовляє одяг із переробленого текстилю
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Колаборація PinchukArtCentre, дизайнерки Ясі Хоменко та співачки Аліни Паш.

PinchukArtCentre — це не типовий виставковий центр, де в 4 стінах розміщуються арт-об’єкти.

Це цілий простір у фізичному та ментальному аспекті.

Тут сучасні митці не лише презентують свої роботи, а й знаходять шляхи достукатись до сумління людей, піднімаючи теми нагальних викликів людства.

Яся Хоменко — миткиня та дизайнерка одягу. Вже 12 років експерементує з переробкою вживаних речей.

Також по темі: PinchukArtCentre відновив безкоштовні екскурсії. Чому туди варто потрапити? Аліна Паш про «пластиковий» шоу-біз, наркотики і себе справжню — ексклюзивне інтерв’ю | 33 за 3 Не лише заради екосвідомості. 5 причин відмовитися від пластикових пакетів

Нещодавно Яся представила лімітовану виставку еко-світшотів.

Аліна Паш — відома українська співачка з активною громадською позицією — підтримала місію дизайнерки і собі приміряла ресайкл-продукт.

Як Яся Хоменко виготовляє свій еко-одяг?

І як кожен з нас може отримати такий світшот безкоштовно?

Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові імена в сучасному мистецтві.

Фото: xomenko_yasia, _xomehko_

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ICTV / Ранок / Світшоти з еко-місією. Як українська дизайнерка виготовляє одяг із переробленого текстилю / 03.12.2021 18:00
03.12.2021 18:00

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