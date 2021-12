Світшоти з еко-місією. Як українська дизайнерка виготовляє одяг із переробленого текстилю

Колаборація PinchukArtCentre, дизайнерки Ясі Хоменко та співачки Аліни Паш.

PinchukArtCentre — це не типовий виставковий центр, де в 4 стінах розміщуються арт-об’єкти.

Це цілий простір у фізичному та ментальному аспекті.

Тут сучасні митці не лише презентують свої роботи, а й знаходять шляхи достукатись до сумління людей, піднімаючи теми нагальних викликів людства.

Яся Хоменко — миткиня та дизайнерка одягу. Вже 12 років експерементує з переробкою вживаних речей.

Нещодавно Яся представила лімітовану виставку еко-світшотів.

Аліна Паш — відома українська співачка з активною громадською позицією — підтримала місію дизайнерки і собі приміряла ресайкл-продукт.

Як Яся Хоменко виготовляє свій еко-одяг?

І як кожен з нас може отримати такий світшот безкоштовно?

Дивіться у сюжеті Ахави Тесленко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові імена в сучасному мистецтві.

Фото: xomenko_yasia, _xomehko_

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.