Ранок у великому місті 2025 – випуск 144 від 31.07.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 144 від 31.07.2025, у якому дізнаєтеся про провальну зустріч лідерів ЄС і Китаю, яка замість дипломатичних переговорів обернулась глухим кутом. Чому Пекін не бажає чути попередження Брюсселя і як це може вплинути на позицію України – пояснить політичний оглядач Костянтин Ігнатчук.

Крім цього, в рубриці «Миколина погода» шоу ICTV2 ведучий Микола Луценко зарядить вас настроєм на весь день. Навіть якщо синоптики обіцяють дощ – Микола знає, як зробити день сонячним. Також у проєкті Ранок у великому місті 2025 ведучі розвінчають найпопулярніші міфи про спорт, на вас чекає скандальна правда про зірку Голлівуду Вілла Сміта, а народний артист Іво Бобул відверто розповість про помилки, розбиті серця, квартири для колишніх і про те, чому так і не пішов на фронт. Усе це – в гострому проєкті «55 за 5» з Аліною Шаманською.

Тож не пропустіть! Дивіться онлайн Ранок у великому місті 2025 випуск 144 від 31.07.2025 на сайті телеканалу ICTV2 та починайте свій день з гарячих новин, щирих історій і перевірених фактів!

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