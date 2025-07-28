Ранок у великому місті 2025 – випуск 141 від 28.07.2025

Зустрічайте тиждень із цікавими новинами, теплими порадами й прогнозом погоди, який допоможе почати день у доброму гуморі! Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск 141 від 28.07.2025.

Рубрика Миколина погода, яка займає особливе місце в серцях українців, уже готова розповісти прогноз погоди, що підготує вас до сюрпризів літнього понеділка. Також Микола Луценко за традицією зарядить вас позитивом і дасть кілька теплих порад! Не пропустіть улюблену рубрику в шоу Ранок у великому місті 2025.

Також у 141 випуску проєкту ви дізнаєтеся про місця відпусток, де відпочивають найвідоміші зірки світу, шокуючі кримінальні новини з України, новий рівень маразму з країни стукацтва й пропаганди, диво-винаходи японських учених і дотепні жарти від українських військових. Хай цей тиждень почнеться з посмішки, драйву й порції найяскравіших новин! Дивіться онлайн ранкове шоу Ранок у великому місті 2025 випуск 141 від 28.07.2025 на сайті СТБ.

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