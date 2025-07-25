Ранок у великому місті 2025 – випуск 140 від 25.07.2025

Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 випуск від 25.07.2025, в якому ви дізнаєтеся, чому економічне диво Мінська тріщить по швах та як економічна криза в росії тягне за собою Білорусь. Політичний оглядач Костянтин Ігнатчук розкриє справжні настрої білорусів і деталі, які не почуєте в інших ЗМІ.

Крім цього, в рубриці «Миколина погода» ведучий Микола Луценко розповість, для кого п’ятниця буде сонячною, а кому варто взяти парасольку. А також поділиться порадами, як зробити вихідні теплими не лише за прогнозом, а й за відчуттями. Також не пропустіть захопливу історію про те, як тварини спілкуються з нами: як коти розмовляють сотнями мімічних жестів, а собаки читають людські емоції з одного лише погляду? Розкаже шоу ICTV2!

І на додачу – найцікавіші новини зі світу зірок: як знаменитості проводять літні канікули, в який скандал потрапив режисер Квентін Тарантіно та курйоз із двома кенгуру, що втекли з чеської в’язниці. Дивіться онлайн проєкт Ранок у великому місті 2025 на сайті телеканалу ICTV2 та починайте свій день із посмішки!

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Ранок у великому місті 2025: усі випуски