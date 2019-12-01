Модні тренди зими 2020: як вдягнутися тепло і стильно

Модні тренди зими 2020 – як виглядати стильно, вміло зібрати свій лук, та що буде актуальним у цьому сезоні?

Не обов’язково звертатися до модних критиків, адже Ранок у Великому Місті уже зібрав 5 головних родзинок твого зимового образу.

Модні тренди зими 2020

Еко-шуба

Тренд «еко» набирає обертів. Це стосується як різних сфер життя, так і моди.

Еко-шуба не лише стильно виглядає, але й дає можливість відчувати себе в теплі та комфорті.

Вона чудово комбінується з класикою та спортивним стилем. Овеча шерсть, акрил або полістер – головні матеріали для виготовлення шубки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ШУБИ (@milu_brand) 27 Ноя 2019 в 11:16 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Унікальність в тобі (@zpbshop) 8 Ноя 2019 в 4:36 PST

Плаття-жакет

Ів Сен-Лоран ввів у моду цей тренд, запозичений у чоловіків. Така сукня надає стильного вигляду та впевненості у своєму образі.

Вона може бути як довгою, так і короткою, тому кожна леді знайде для себе ідеальну довжину.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ribasso Женская одеждаобувь(@liliya_konovalenko) 17 Фев 2019 в 3:07 PST

Колір хакі

Колір хакі – це справжній модний тренд нового сезону! Будь-яка річ у твоєму гардеробі може бути цього кольору.

Починаючи з головного убору і закінчуючи взуттям. Хакі виглядає стильно, і органічно впишеться як у діловий образ, так і в casual-лук.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЖЕНСКИЕ ДУБЛЕНКИ ПЛАТЬЯ (@one.more.please.store) 28 Май 2019 в 1:50 PDT

Клітинка

Цей принт можна віднести до розряду вічної класики.

Наймоднішими видами клітинок цього сезону є:

П‘є-де-пуль, або ж гусяча лапка. Тартан – фірмова шотландська клітинка. Клітинка віші – уособлює епоху 1960-х, але знову нагадує про себе. Принц Уельський, або віндзорська клітинка. Windowpane – класичний візерунок, запозичений із чоловічого стилю.



Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Fαshíσn ís mч pαssíσn (@_fashion_is_my_passion__) 6 Сен 2019 в 3:01 PDT

Грубі або масивні черевики

Як не дивно, цей тренд також перейшов у жіночу моду від чоловічої. Боти на масивній підошві створюють такий собі образ бунтарки.

Вони стали популярними не лише у спортивних та кежуал-луках, але й у класичному стилі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Магазин обуви Dr. Martens (@monoad.dms) 19 Окт 2019 в 8:26 PDT

Тож сміливо збирай свій образ за нашими підказками. Будь впевненою у своєму образі, а ми тобі в цьому допоможемо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про модні зимові шапки.

Марина Максакова

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