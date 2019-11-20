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ICTV / Ранок / Як перевірити коробку передач при купівлі авто / 20.11.2019 15:23
20.11.2019 15:28
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Як перевірити коробку передач при купівлі авто

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Одне з найболючіших місць вживаного авто – це автоматична коробка передач.

Цей механізм дуже складний і вразливий, тому часто виходить з ладу. На механіці така проблема з’являється рідше, але все-таки виникає.

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Наш журналіст Марина Лишак разом з експертом з прав споживачів Максимом Несміяновим дізналися, які є поради щодо вибору коробки передач для тих, хто зібрався придбати авто.

Детальніше дивіться в сюжеті рубрики “Споживач” програми Ранок у Великому Місті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як купити авто з Америки і не пошитися в дурні.

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Теги: авто, корисні поради, Споживач
20.11.2019 15:23
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