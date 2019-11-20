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ICTV / Ранок / Оплата гаджетами: як працює технологія і наскільки вона безпечна / 20.11.2019 13:57
20.11.2019 13:57
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Оплата гаджетами: як працює технологія і наскільки вона безпечна

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Технологія NFC – як працюють безконтактні платежі.

Безконтактні оплати карткою стали мейнстрімом і ними вже нікого не здивуєш. Таких карток у країні вже понад 5 мільйонів штук. Натомість – зараз новим ще більш прогресивним трендом стає використання для оплати гаджетів. Фактично, це та ж сама оплата карткою, але вже цифровою. Це стає можливим завдяки NFC – технології бездротової передачі даних на коротких відстанях.

Детальніше про те, що таке NFC, як це працює в платежах, та наскільки безпечно, ми розпитали у експертів.

«NFC платежі працюють на базі цифрової платформи Mastercard. Вона перетворює будь-який пристрій з NFC-чипом та підключенням до інтернету на платіжний інструмент для безконтактних розрахунків. Сьогодні серед компаній, що працюють із платформою для здійснення платежів, такі гіганти як Apple, Samsung та Google», – пояснює Юрій Батхін – директор з розвитку бізнесу MasterCard і Україні.

Щоби розрахуватися за товари та послуги, покупцеві достатньо піднести смартфон або інший гаджет до терміналу, за необхідності підтвердити себе, наприклад відбитком пальця чи Face ID,і сума автоматично списується з рахунку.

Оплатити за допомогою цієї технології можна в більшості терміналів України, адже 86% із них –безконтактні.

«Платежі за допомогою NFC стали дуже популярними серед українських користувачів. На сьогодні Україна входить у ТОП-5 країн світу за кількістю транзакцій NFC-пристроями з картками Mastercard», – розповів Юрій Батхін.

Наскільки безпечна оплата гаджетами?

Окрім зручності рішення, перевагою оплати з NFC є безпека розрахунків. Для максимального рівня захисту оплат створюється унікальний шифр (токен).

«Токен — це комбінація цифр, прив’язана до номера банківської карти користувача, яка є унікальною для кожного підключеного пристрою. Завдяки токенам, реквізити банківської картки не зберігаються у гаджеті та не використовується під час розрахунків, що робить оплати ще більш захищеними», – говорить Юрій Батхін.

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Таким чином, експерти переконують – NFC оплати смартфонами та гаджетами – це популярний тренд, і це зручно.

І, що точно не менш важливо це  безпечно.

Нагааємо, раніше експерти розвінчали міфи про безконтактні платежі.

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Теги: економіка
20.11.2019 13:57
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