Цукровий діабет: симптоми, профілактика та поширені міфи

14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. З цієї нагоди ми розповіли про симптоми, профілактику та можливі ускладнення діабету, а також розвінчали міфи про цю хворобу.

Інсульт, сліпота, серцевий напад, ниркова недостатність та навіть амплутація нижніх кінцівок… Не варто лякатися цих слів. Але ви маєте знати, що до названих захворювань може призвести цукровий діабет, а точніше – його ускладнення.

Всесвітній день діабету почали проводити під егідою ООН, а саме з 2007 року. Дата обрана спеціально – в день народження Фредеріка Бантінга, відкривача гормону інсуліну (разом з Джоном Маклеодом). Він отримав Нобелівську премію, бо врятував життя багатьом людям.

Що таке цукровий діабет

Цукровий діабет – хронічна хвороба, під час якої підшлункова залоза не може виробляти достатню кількість інсуліну, який регулює рівень вмісту цукру в крові (діабет I типу). Або коли організм не може ефективно використовувати цей гормон (діабет II типу).

Також виділяють третій тип, який називається гестаційний діабет (тимчасовий стан під час вагітності).

Причини цукрового діабету

Причини виникнення діабету не зовсім вивчені, тому запобігти захворюванню практично неможливо. Але відомо, що випливають одразу два чинники: перший – спадковість, другий – спосіб життя, який викликає зниження його дії.

Тобто основними факторами ризику, набутими під час неправильного способу життя є:

нездорове харчування

відсутність фізичних навантажень

наявність інших хвороб (грижа, рак, панкреатит тощо)

вірусні інфекції (краснуха, віспа, вітряна тощо)

підсилювачі ризику (куріння, алкоголь, стрес), через які людина може набирати додаткову вагу

вік старше 45 років (для діабету 2 типу)

Перші симптоми діабету

Найперші симптоми цукрового діабету, які мають застерегти людину :

порушення зору

сухість у роті

різка зміна ваги

подразнення слизових оболонок

свербіж шкіри.

У разі наявності таких ознак негайно звертайтеся до лікарів та не замайтеся самолікуванням.

Багато людей байдуже відносяться до цієї хвороби. Але якщо порівняти статистику, то одразу видно, що вона швидко розповсюджується по всьому світу.

Профілактика діабету

Профілактика діабету полягає дотриманні п’яти простих правилах здорового життя:

раціональне збалансоване харчування

загартовування

активний спосіб життя

уникнення стресів

періодичне обстеження у лікаря, здача аналізів

Чим небезпечний діабет

Цукровий діабет може супроводжуватися небезпечними синдромами та станами:

атеросклероз;

інфаркт міокарда;

інсульт;

погіршення зору;

остеопороз;

хвороби нирок;

інсуліновий шок і кома.

Міфи про цукровий діабет

Багато відомих зірок розказують про цукровий діабет, з яким живуть протягом багатьох років. Наприклад, Анджеліна Джолі, Том Генкс, Жан Рено говорять, що більшість людей не розуміють особливостей їхнього життя. Втім самі артисти та з подивом реагують на людей, які вважають, що їхнє життя перетворилося на пекло.

Тому давайте разом покінчимо з міфами про хворобу. Тож, насправді:

цукровий діабет не виникає через надмірне вживання цукру;

вам не треба повністю відмовлятися від звичного раціону;

вам не доведеться назавжди попрощатися із солодощами;

при правильному підході до лікування ви можете завагітніти та народити здорову дитину;

хрест на спорті ставити також не доведеться. Помірні фізичні навантаження корисні для діабетиків.

Думка фахівця

Все більше громада залучається до активної допомоги людям з цукровим діабетом.

Задача пацієнтських, громадських організацій, лікарських асоціацій, представників влади — зробити діабет способом життя, щоб людина не почувала себе хворою, була соціально активною, — наголосила Любов Соколова, керівник відділу діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України.

Та додає, що підхід до подолання хвороби має бути комплексним.

Пацієнт з цукровим діабетом потребує багатофакторного підходу до терапії: це і психологічна підтримка, і адекватне лікування, і профілактика ускладнень, і постійний контроль глікемії, і зміни способу життя, — говорить Любов Соколова.

Тож ведіть здоровий спосіб життя, і пам’ятайте, що діабет – це не кінець світу.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що треба знати про дифтерію.

Анастасія Закомолдіна

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