Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель

Як вибрати чоловічі кросівки – модні моделі кросівок.

Які моделі чоловічих кросівок зараз у тренді? Ранок у Великому місті зібрав найактуальніші моделі, які зараз на піку популярності. Тож читай і обирай, що тобі найбільше до смаку.

Безперечно, білосніжні кроси – це справжня класика у світі спортивного взуття. Вони підкреслять твою індивідуальність та стануть вдалим доповненням майже будь-якого одягу – як спортивного, так і в стилі casual. Тож якщо хочеш собі справді універсальну пару – навіть не вагайся, бери білі.

Чоловічі кросівки-носки – це такий собі мікс носків і кросів. Вони щільно охоплюють ногу і сидять, наче на тебе шиті.

Така модель виглядає сміливо і максимально модно. Підійде здебільшого тим, хто не боїться експериментувати зі стилем.

Якщо кілька років тому кросівки-носки можна було побачити лише на модних показах, то сьогодні цей футуристичний тренд набирає обертів і захоплює вулиці великих міст.

Високі та масивні чоловічі снікерси на товстій резиновій підошві – знову на піку популярності! Вони не лише круто виглядають, але й надійно захищають від холоду.

До речі, дизайнери пропонують носити снікерси із яскравими носками, прикрашеними анімалістичними принтами. Наважишся?

Якщо хочеш точно бути в тренді, і при цьому мати універсальне зручне взуття – зверни увагу на замшеві кросівки.

Вони не лише м’які та теплі, але й справді круто виглядають. До того ж, у цьому сезоні дизайнери дозволяють носити їх не лише під спортивний та casual-одяг, але й під строгий костюм.

Чим більше, тим краще. Особливо коли це стосується модних чоловічих кросівок.

У таких кросах ти точно не залишишся непоміченим, адже виглядають вони стильно і хайпово.

Нам подобається, а тобі?

