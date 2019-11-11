Модні чоловічі кросівки: як обрати справді круту модель

Як вибрати чоловічі кросівки – модні моделі кросівок.
Які моделі чоловічих кросівок зараз у тренді? Ранок у Великому місті зібрав найактуальніші моделі, які зараз на піку популярності. Тож читай і обирай, що тобі найбільше до смаку.
Модні чоловічі кросівки
Безперечно, білосніжні кроси – це справжня класика у світі спортивного взуття. Вони підкреслять твою індивідуальність та стануть вдалим доповненням майже будь-якого одягу – як спортивного, так і в стилі casual. Тож якщо хочеш собі справді універсальну пару – навіть не вагайся, бери білі.
Білі кросівки
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Кросівки-носки
Чоловічі кросівки-носки – це такий собі мікс носків і кросів. Вони щільно охоплюють ногу і сидять, наче на тебе шиті.
Така модель виглядає сміливо і максимально модно. Підійде здебільшого тим, хто не боїться експериментувати зі стилем.
Якщо кілька років тому кросівки-носки можна було побачити лише на модних показах, то сьогодні цей футуристичний тренд набирає обертів і захоплює вулиці великих міст.
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Чоловічі снікерси
Високі та масивні чоловічі снікерси на товстій резиновій підошві – знову на піку популярності! Вони не лише круто виглядають, але й надійно захищають від холоду.Також по темі: Календар риболова на листопад 2019: коли буде клювати Чому чоловіки бояться стоматологів більше, ніж жінки? Як збільшити чоловічу силу? Поради, які справді діють
До речі, дизайнери пропонують носити снікерси із яскравими носками, прикрашеними анімалістичними принтами. Наважишся?
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Замшеві кросівки
Якщо хочеш точно бути в тренді, і при цьому мати універсальне зручне взуття – зверни увагу на замшеві кросівки.
Вони не лише м’які та теплі, але й справді круто виглядають. До того ж, у цьому сезоні дизайнери дозволяють носити їх не лише під спортивний та casual-одяг, але й під строгий костюм.
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Об’ємні кросівки
Чим більше, тим краще. Особливо коли це стосується модних чоловічих кросівок.
У таких кросах ти точно не залишишся непоміченим, адже виглядають вони стильно і хайпово.
Нам подобається, а тобі?
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Нагадаємо, раніше ми публікували ТОП-6 кращих чоловічих стрижок.
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