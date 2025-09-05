Юлія Зорій пояснила, чому припинила давати безкоштовні психологічні консультації

Журналістка Ксенія Малинюк поспілкувалася з телеведучою “Ранку у великому місті” та дипломованою психологинею Юлією Зорій під час благодійної презентації свіжодруку “Книга-мандрівка. Українці”. В інтервʼю зірка ICTV2 і практикуюча психологиня розповіла, чому припинила давати безкоштовні консультації.

Раніше Юлія Зорій проводила безкоштовні психологічні консультації на одній з відомих платформ протягом 2,5 років, проте вирішила припинити цю практику через емоційне вигорання.

“Я зрозуміла, що дуже сильно вигораю. Якість моїх консультацій страждала, тож я вирішила припинити безкоштовні сесії. Нині мені вистачає людей у платній терапії”, – пояснила Зорій.

Водночас Юлія продовжує активно працювати у медіапросторі. Вона стала ведучою психологічного подкасту на YouTube “Онлайн терапія”, який дозволяє їй ділитися знаннями у форматі доступному для широкої аудиторії. Телеведуча наголосила, що робота у програмі “Ранок у Великому Місті” залишається для неї особливою, адже це проєкт, якому вона присвятила багато років життя.

“Ранок – це величезна частина мого життя, і я його нікому не віддам. Онлайн-терапія та психологія – це те, чим я активно займаюся з початку повномасштабного вторгнення”, – додала Юлія.

Дивіться “Ранок у великому місті” з понеділка по пʼятницю о 7:00 на телеканалі ICTV2!