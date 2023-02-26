Масляна — одне з головних слов’янських свят.
Цьогоріч святкування починається з 28 лютого.
За народними повір’ями, в цей день зима починала поступатись весні.
Також традиційними були ворожіння на Масляну.
Тож Ранок у Великому Місті розповість, які є способи ворожіння на це свято.
Ворожіння на Масляну
Ворожіння під час приготування млинців
Старші люди починали загадувати на майбутнє ще під час смаження частування.
Відтак, від того яким вийде млинець — таким і буде щастя.
Значення:
- рівні краї млинця — до вдалого заміжжя;
- краї рвані і неакуратні — чоловік змусить багато плакати;
- перший млинець легко перекинувся — до швидкого весілля;
- прилип до сковороди — чекати нареченого три роки;
- млинець добре пропікся по центру — наречений буде вірним;
- почав спершу запікатися з боків — чекати зради від чоловіка.
Також вірили, що кількість дірочок у млинців вказує на те, скільки в парі буде дітей.
Передбачення по начинках
Цей метод має попит і до сьогодні.
Спечені млинці потрібно нафарширувати різною начинкою і скласти в один посуд.
Навмання обрати млинець, відкусити і подивитись на начинку.
Від того, що всередині можна передбачити майбутні події:
Значення начинок:
- м’ясо — рік проживеш в достатку;
- гриби — зустрінеш чоловіка;
- сир — до грошей;
- яйця і цибуля — у родині виникнуть проблеми;
- капуста — до яскравих вражень та емоцій;
- ванільний млинець — про спокій.
Якщо попався пустий млинець, то на цю людину чекатимуть невдачі і сльози.Також по темі: Грошові прикмети: як притягнути до себе гроші Відірватися неможливо: ТОП найцікавіших настільних ігор Щоб Масляна пройшла смачно: найкращі рецепти млинців
Ворожіння на вулиці
Раніше дівчата збирались компанією та готували стопки млинців на свято для всієї родини.
Під приготування вони співали, розмовляли та вдавались до жартів.
Потім вони виходили з млинцями на вулицю, і пригощали перехожих.
Якщо перший млинець візьме чоловік — дівчина народить хлопчика-первістка, а якщо жінка — дівчинку.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли починається Масляна 2022.
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