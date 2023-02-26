Масляна — одне з головних слов’янських свят.

Цьогоріч святкування починається з 28 лютого.

За народними повір’ями, в цей день зима починала поступатись весні.

Також традиційними були ворожіння на Масляну.

Тож Ранок у Великому Місті розповість, які є способи ворожіння на це свято.

Ворожіння на Масляну

Ворожіння під час приготування млинців

Старші люди починали загадувати на майбутнє ще під час смаження частування.

Відтак, від того яким вийде млинець — таким і буде щастя.

Значення:

рівні краї млинця — до вдалого заміжжя;

краї рвані і неакуратні — чоловік змусить багато плакати;

перший млинець легко перекинувся — до швидкого весілля;

прилип до сковороди — чекати нареченого три роки;

млинець добре пропікся по центру — наречений буде вірним;

почав спершу запікатися з боків — чекати зради від чоловіка.

Також вірили, що кількість дірочок у млинців вказує на те, скільки в парі буде дітей.

Передбачення по начинках

Цей метод має попит і до сьогодні.

Спечені млинці потрібно нафарширувати різною начинкою і скласти в один посуд.

Навмання обрати млинець, відкусити і подивитись на начинку.

Від того, що всередині можна передбачити майбутні події:

Значення начинок:

м’ясо — рік проживеш в достатку;

— рік проживеш в достатку; гриби — зустрінеш чоловіка;

— зустрінеш чоловіка; сир — до грошей;

— до грошей; яйця і цибуля — у родині виникнуть проблеми;

— у родині виникнуть проблеми; капуста — до яскравих вражень та емоцій;

— до яскравих вражень та емоцій; ванільний млинець — про спокій.

Якщо попався пустий млинець, то на цю людину чекатимуть невдачі і сльози.

Ворожіння на вулиці

Раніше дівчата збирались компанією та готували стопки млинців на свято для всієї родини.

Під приготування вони співали, розмовляли та вдавались до жартів.

Потім вони виходили з млинцями на вулицю, і пригощали перехожих.

Якщо перший млинець візьме чоловік — дівчина народить хлопчика-первістка, а якщо жінка — дівчинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли починається Масляна 2022.

Фото: Рexels