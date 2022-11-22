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ICTV Ранок 22.11.2022 09:29
22.11.2022 09:29
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Від щирого серця. Привітання з Днем народження своїми словами

Від щирого серця. Привітання з Днем народження своїми словами

Щирі та оригінальні привітання з Днем народження своїми словами.

У близької людини день народження, і хочеться привітати її просто і щиро словами? Не обов’язково вчити на пам’ять пишномовні вірші. Ми допоможемо знайти теплі, приємні, і водночас прості слова.

Ранок у Великому Місті зробив добірку теплих привітань своїми словами українською мовою. Читай і обирай, що тобі більше до душі.

Привітання з Днем народження своїми словами

Сонечко, вітаю тебе зі святом! Міцного тобі здоров’я, безмежного щастя, яскравих емоцій, палкого кохання та вірних друзів поряд. Цілую.

***

Нехай завжди будуть здорові твої близькі і рідні люди, а щастя в твій дім хай приходить без запрошення. Вітаннячка!

***

Побільше тобі сонця! Кохання! Щастя! Тепла і радості! Нехай це банально, але дуже важливо! Спасибі тобі, що ти в нас є!

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У День народження лови мої віртуальні, але щирі поздоровлення. Нехай тебе оточують круті люди, а в житті буде максимум кайфу, незабутніх мандрівок та позитивних емоцій!

***

У твій день народження я бажаю тобі всього самого доброго і світлого! Нехай любов яскраво горить у твоєму серці, діти радують тебе, здоров’я не підводить, на роботі все йде успішно, а в будинку завжди живуть щастя, успіх і благополуччя!

***

Нехай кожен день буде маленьким святом, а в тебе завжди буде привід посміхнутися!

***

З днем народження! Нехай весь світ для тебе приносить в долоньках радість, яка зігріте любов’ю рідних, освітлена вірністю друзів і забарвлена прихильністю і ніжністю людини, яка тобі подобається!

***

Бажаю побільше в житті позитиву, вірних рішень, вірних друзів і правильних життєвих поворотів!

Привітання з Днем народження своїми словами коханій

Моя кохана, моя маленька, мій промінчик світла і самий гарний чоловічок, з святом! Будь завжди поруч, нехай перше, що я буду чути вранці — це твій сміх, а бачити блиск твоїх бездонних, щасливих очей!

Ти – половинка мого серця, ти дівчина моєї мрії, ти мій ідеал. Я люблю тебе, сонечко, більше всіх на світі, тільки з тобою я відчуваю себе найщасливішою людиною. Твої очі, твоя промениста посмішка завжди чарують мене. Мила, вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі всього самого найкращого. Хай лише хороші новини радують тебе, нехай в житті у тебе буде тільки біла смуга. Бажаю неодмінно бути щасливим, хай буде в тебе все легко і добре. Нехай удача вибирає лише тебе.

***

Красуня, вітаю тебе з днем народження. Ти наймиліша і дивовижна. Я бажаю тобі щастя, любові, радості, багато пригод і удачі. Нехай кожен день дарує тобі гарний настрій та яскраві почуття. Ти гідна найкращого.

Привітання з Днем народження своїми словами коханому

Чоловік з великої літери, надійна опора і захист, головна людина в моєму житті — все це про тебе, коханий. Вітаю тебе з Днем народження. Ти моє життя!

***

Я рада, що мені пощастило з тобою зустрітися. Ти зробив цей період мого життя яскравим. Я бажаю тобі, щоб ти завжди залишався таким же веселим і успішним. Нехай кожен день життя дарує тобі позитивні емоції, а моя любов буде твоїм стимулом.

Дорогий мій коханий чоловік! Ти знаєш, я вірю, що в цьому житті нічого не випадково. Доля звела нас теж не просто так, і я вдячна долі, що ми з тобою разом. Бажаю в житті позитивного настрою, постійного очікування дива, а потім і звершення дива, хоч б кожен день!

Привітання з Днем народження своїми словами подрузі

В цей день я вітаю прекрасну молоду жінку з народженням на світ! Нехай чоловік носить тебе на руках. Нехай у домі буде багато сміху, везіння, усмішок і радості. Нехай у твоїй душі завжди буде гармонія, оселиться ніжність. Бажаю тобі завжди бути еталоном жіночності, не тільки зовні, але і внутрішньо.

***

Приголомшливу жінку вітаємо з днем народження! Бажаємо натхнення, легкості, красиву мрію і масу варіантів для її виконання. Будь красивою, здоровою, привабливою і чарівною. Кохання, море позитиву і величезного жіночого щастя!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю бути коханою, бажаною, чарівною, запаморочливої! Здоров’я, удачі, достатку, виконання найпотаємніших бажань, жіночих радостей, життєвих солодощів, чудових миттєвостей і нескінченного щастя!

Привітання з Днем народження своїми словами другу

У день народження бажаю, щоб все було на відмінно! Нехай птах удачі постійно кружляє біля тебе! Щоб якщо кар’єра — успішна, якщо зарплата — то пристойна, якщо друзі, то вірні, якщо родина міцна, якщо коньяк — то з витримкою!

З днем народження, друже! Бажаю тобі отримувати від життя максимум можливостей, ефективно їх реалізовувати і заслужено пишатися собою. З задоволенням вранці йти на роботу, і з таким же задоволенням ввечері повертатися додому. Нехай поруч завжди буде і надійне плече, та вірне плече. Мої вітання!

***

З днем народження! Ти найкращий друг, якого я тільки міг собі уявити! Я бажаю тобі користуватися незаперечним успіхом у жінок, мати вагоме місце на роботі, і отримувати багато любові і поваги в сім’ї. Нехай цей день стане для тебе відправною точкою, з якої ти почнеш нове, чудове життя! Стань кращим у всьому!

Нагадаємо, раніше ми публікували найкращі привітання з ювілеєм.

Фото: Pexels

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Теги: день народження, привітання
22.11.2022 09:29

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