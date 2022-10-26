Найкращі привітання з Днем народження коханій у віршах українською мовою.
Кожній жінці хочеться відчувати себе коханою та прекрасною. І багато чого тут залежить від чоловіка. Частіше говори своїй дівчині або дружині, як сильно ти її любиш.
А якщо в неї скоро День народження, замість звичайного побажання приготуй для неї романтичний вірш. Напиши його на листівці, а в ідеалі – вивчи на пам’ять. Повір, вона буде приємно вражена!
Романтичні привітання з Днем народження коханій у віршах
Кохана, ти у мене одна така,
Ти найкраща на світі для мене,
І з Днем народження сьогодні вітаючи,
Я обіймаю і люблю тебе.
Готовий тобі я подарувати шматочок раю,
Зірку дістати і подарувати місяць,
Але це все звучить банально, тривіально,
Я щось важливіше подарую.
Я серце подарую тобі
Своє і вірність,
Ти всіх важливіше на світі для мене.
Ти-та, з якою прожити все життя хотілося,
Ти – дівчина кохана моя.Також по темі: Оригінальні привітання з ювілеєм: вірші, проза та листівки Привітання з Днем народження для мами: вірші, проза, картинки Оригінальні та щирі: привітання з Днем народження колезі жінці у віршах
***
Усе, що може дати світ:
Пташиний спів, троянди цвіт,
Ясного неба височінь,
Безодні моря глибочінь,
Натхнення вітру, блиск зірок,
Небесну усмішку хмарок,
Дива усі й дари любі,
Й моя любов – лише тобі!
***
Вітаю тебе з Днем народження.
І зізнатися тобі я хочу:
Ти прийшла в моє життя, як бачення,
І з тобою мені все по плечу.
Кожною лінією ти ідеальна,
Кожним жестом своїм мені рідна,
І тендітна ти, як ніби кришталева,
Як дитина – мила і юна.
Там, де ти, починається щастя.
Ти як ранок чудесного дня.
Ти своєю чарівною владою
Назавжди прив’язала мене.
Я люблю тебе палко і пристрасно,
Марю тільки тобою однією.
Залишайся такою ж прекрасною,
Дивовижною і неземною.
Красиві привітання з Днем народження коханій у віршах
Прекрасна ти, неначе квітка!
Нехай в житті все буде чітко.
Щоб мрії досягла, бажаю,
Із днем народження вітаю.
Хай в тебе буде щастя й доля,
Здоров’я й грошиків доволі,
Надійні друзі і коханий,
Життя солодше марципанів!
***
Красуня мила, сонечко ясне,
Хай тебе щастя, радість не мине!
У день народження я радості бажаю,
І щиро від душі поздоровляю!
Нехай тобі усе завжди вдається,
А що погане — швидко хай минеться,
Кохання в серці буде все життя,
Дарує мир, щасливе майбуття!
Хай Бог тобі завжди допомагає,
На все хороше хай благословляє,
Багато вірних друзів і подруг
І миру, сонця, радості навкруг!
***
Нехай успішним буде кожен крок,
І стелиться твій шлях, неначе шовк.
Щоб ти могла дістати до зірок,
Здійснила у житті новий виток.
Хай буде радість на обличчі і в душі,
Щоб труднощі змогла усі пройти.
Удачі, щастя, фантастичних перемог,
Хороших друзів, радісних пригод!
Привітання з Днем народження коханій дружині у віршах
Моїй прекрасній половині,
Моїй голубоньці-дружині
Я в день народження скажу,
Як я кохаю й бережу,
Як поважаю і люблю
Дружину рідную свою!
Скажу, як я тебе ціную
І ніжно-ніжно поцілую!
Бажаю, щоб, як сад, цвіла
І поряд щоб завжди була!
***
Моя дружина — вірна і кохана,
Так вишукано, дуже гарно вбрана,
Струнка, красива, мила, наче квітка,
І білосніжна, чиста, як лебідка!
Сердечно з Днем народження вітаю,
Прожити в щасті до ста літ бажаю,
Не знати холоду душевного, морозу,
Нехай від радості бринять жіночі сльози!
Хай буде мудрість, креативність і натхнення,
Насиченим любов’ю повсякдення,
Кохання в серці квітне полум’яно,
Одна на світі мною ти кохана!
***
Люба й дорога дружина,
Моя рідна і єдина!
З днем народження, кохана,
Ніжна, мила і жадана!
Хай радіють твої очі,
Будуть хай казкові ночі
І легкі чудові дні,
Хай лунає щирий сміх.
Щоб була завжди чарівна
І здорова, і активна.
Я закоханий безтямно,
З днем народження, кохана!
Короткі привітання з Днем народження коханій у віршах
Хай ласкава буде доля,
Хай щасливий буде вік,
Лиш про тебе, моя люба,
Думає твій чоловік!
***
З Днем народження, кохана моя.
Знай, що дуже я люблю тебе,
І хочу тобі сьогодні побажати
З кожним днем все яскравіше розквітати,
Бути такою ж милою і чарівною,
Доброю, ласкавою, чуйною, чудовою.
***
Нехай ніколи не проникне сум й печаль,
В твої, мов перли, волошкові очі,
І хай не падає сльози кришталь
На твоє личко і уста дівочі.
Нагадаємо, раніше ми публікували привітання з Днем народження у прозі.
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