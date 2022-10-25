together-is-better
Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
Онлайн Факти Проєкти Телепрограма Серіали
together-is-better Ми у Facebook Наш Instagram Гумор ICTV Серіали ICTV
ICTV Ранок 25.10.2022 16:59
25.10.2022 16:59
Поділитися

Мигдальне, вівсяне, кокосове: як приготувати веганське молоко вдома

Мигдальне, вівсяне, кокосове: як приготувати веганське молоко вдома

Як приготувати рослинне молоко вдома? Ранок у Великому Місті зібрав найкращі рецепти з відео.

Рослинне молоко набуває все більшої популярності. Його пропонують у кав`ярнях, воно регулярно «дивиться» на нас із полиць супермаркетів та зі стрічки Інстаграму.

Насправді, веганське молоко – не зовсім молоко. Скоріше, це витяжка з горіхів, круп та насіння. На вигляд і смак нагадує звичне нам коров`яче молоко, проте є рослинним продуктом і не містить лактози, яку не всі добре переносять. Саме тому цей напій так полюбили вегани, вегетаріанці та просто прихильники здорового харчування.

Власне, повністю заміняти звичайне молоко рослинним ми б не рекомендували. Проте ввести його до раціону як додаткове джерело корисних речовин – чудова ідея.

Ціни на цей продукт у магазинах – поки що кусаються. Втім, можна приготувати рослинне молоко вдома. Вийде смачно і бюджетно.

Рецепти рослинного молока

Мигдальне молоко – рецепт

Інгредієнти:

  • Сирий мигдаль – 1 склянка
  • Чиста вода – 4 склянки
  • Мед – 1 ч.л.
  • Сіль – на кінчику ножа

Приготування:

  1. Залий мигдаль холодною водою та залиш на ніч.
  2. Зранку промий чистою водою і поклади у блендер, залий чотирма стаканами чистої води і ретельно перебий.
  3. Якщо є бажання – відрегулюй смак молока за допомогою меду і солі.
  4. Процеди через дрібне сито або марлю. Жмих не викидай – просуши і додавай у випічку.

P.S. За цим рецептом можна готувати молоко з будь-яких горіхів (грецьких, фундука, кеш`ю), а не тільки з мигдалю.

Смак: відрізняється ніжною консистенцією та вираженим ароматом мигдаля. Ідеальне для кави та смузі.

Користь: сприяє гострому зору, а також нормальній роботі серця і нирок. Відмінне джерело вітамінів Е та групи В, а також кальцію, магнію, фосфору.

Також по темі: Ідеальний сніданок і не тільки: корисні властивості вівсянки Як розколоти кокос: покрокова інструкція Не лише для мозку: корисні властивості волоських горіхів

Вівсяне молоко – рецепт

Інгредієнти:

  • Вівсяні пластівці – 100 г.
  • Чиста вода – 1 л.

Приготування:

  1. Залий вівсяні пластівці водою на 10-12 годин. Обирай ті, які треба варити, а не просто заливати окропом.
  2. Переклади пластівці з водою до чаші блендера та перебий до однорідності.
  3. Проціди та зберігай у холодильнику.

Смак: має нейтральний смак, тому добре підійде для омлетів, млинчиків та як основа для молочних каш.

Користь: цей низькокалорійний напій є чудовим антиоксидантом. Чистить судини від холестеринових бляшок та поповнює запас вітамінів групи В.

Кокосове молоко – рецепт

Багато хто вважає, що кокосове молоко – це прозора рідина, яка знаходиться всередині кокосу. Насправді це кокосова вода. А от молоко готується з м’якоті цього горіха.

Інгредієнти:

  • М’якоть одного кокоса
  • Чиста вода – 3 склянки

Приготування:

  1. Наріж м’якоть кокосу на шматки, склади у блендер і залий водою.
  2. Перебий і проціди через марлю.
  3. Решки кокосу не викидай – додай у десерт або кашу. Або висуши, перемели та використовуй як стружку.

Смак: має тонкий вершковий смак із ніжним кокосовим ароматом. Відмінно підходить до кави та десертів.

Користь: Напій багатий на вітаміни, мікроелементи та поліненасичені жирні кислоти. Знижує рівень цукру, нормалізує гормональний фон і роботу ШКТ.

Куди додавати веганське молоко

Рослинне молоко можна додавати його в каву. Крім того, можеш сміливо заміняти звичайне молоко веганським у випічці, смузі, кашах та омлетах.

Скільки зберігати

Рослинне молоко можна тримати в холодильнику протягом 3 днів. Перед вживанням його бажано щоразу трішки збовтувати.

Нагадаємо, раніше ми вже детально розповідали про основні види, користь і шкоду рослинного молока.

Фото: Pixabay

Теги: Здоров'я, корисні властивості, правильне харчування, рецепти
25.10.2022 16:59

Топ-відео

імперія фото 00:06:12
україна 00:08:06
Росіянка фото 00:06:12
київ фото 00:09:27
Показати ще

Гарячі матеріали

Що таке іпохондрія

Уявні хвороби. Що таке іпохондрія і як з нею боротись
Чайлд-фрі

Хто такі чайлд-фрі? Що це за люди і чи дійсно вони ненавидять дітей
дитина читає

Як вчити англійську мову з дитиною: дієві способи
Костенко Ліна

Впливові патріотки: 5 жінок, які завзято боролися за незалежність України
Показати ще
Загрузка...

Ведучі каналу

Сергій Лиховида Сергій Лиховида Юлія Зорій Юлія Зорій Павло Казарін Павло Казарін
Показати ще

Дивіться на ICTV

Інформаційний марафон «Єдині новини» Зараз в ефірі Інформаційний марафон «Єдині новини» 00:00 Інформаційний марафон «Єдині новини» 03:00
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати
    Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
    Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
    Погоджуюсь
    ВГОРУ