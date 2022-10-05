Авокадо: як правильно обирати та чистити.
Авокадо – це надзвичайно корисний фрукт.
Він має багато вітамінів та мінералів, про які ти навіть не здогадуєшся.
Часто ті, хто вперше спробував авокадо, відмовляються від нього.Також по темі: Как правильно открывать и есть устрицы: советы и лайфхаки Як вибрати та швидко почистити ананас: лайфхаки Сир та сирний продукт: як відрізнити якісний продукт від підробки
Відразу може здатися, що він без смаку або гіркий.
Однак, якщо розрізняти сорт і вміти обирати, запевняю, ти будеш задоволеним.
Ранок у Великому Місті розповість про все детальніше.
Чим корисний авокадо?
- Авокадо покращує зір та пам’ять.
- Сприяє схудненню. Авокадо містить поліненасичені кислоти, які запускають процес спалення старих жирових відкладень.
- Допомагає при гіпертонії. Авокадо містить велику кількість магнію та калію, які сприяють зниженню артеріального тиску.
- Знижує ризик виникнення серцево-судинних захворювань.
- Захищає печінку.
- Багатий вітаміном С для підтримки імунітету.
- Містить вітамін А та Е, які відповідають за вашу молодість.
- Позитивно впливає на діяльність шлунково-кишкового тракту.
Підсумок. Авокадо містить вітаміни А, В1, В2, В5, В6, В9, С, D, E, H, PP;
макро- та міккроелементи: калій, кальцій, магній, мідь, марганець, залізо, фосфор, натрій.
Як часто можна їсти авокадо?
Дієтологи рекомендують їсти одне авокадо щодня, можна лише половинку. Додавай у їжу і смакуй просто так.
Головне пам’ятати про міру та не переїдати.
Адже навіть корисні продукти можуть нашкодити.
Як обрати авокадо?
Існує безліч сортів авокадо, але в магазинах найчастіше ти можеш зустріти лиш два.
Перший сорт світло-зеленого кольору, авокадо продовгувате та з гладкою шкіркою.
Він не повинен бути м’яким.
Перевірити його спілість можна так: візьми авокадо і злегка потруси. Якщо відчуваєш, що кісточка постукує, то авокадо спіле, а як ні, то нехай ще полежить.
Другий сорт – хасс – ближче до темно-зеленого кольору з нерівною шкіркою.
Такий авокадо менший за розміром від першого, але за ціною вони приблизно однакові.
Обрати його легко. Візьми в руки авокадо і спробуй трішки натиснути на нього пальцями. Авокадо має бути злегка м’яким.
І друге, що ти маєш перевірити – це хвостик авокадо.
Він повинен легко відділятися.
Зверни увагу на м’якоть під хвостиком – вона повинна бути зеленуватого відтінку. Якщо плід уже коричневого кольору, він переспілий.
Як почистити авокадо?
- Помий авокадо.
- Розріж його повздовж, торкаючись до кісточки.
- Прокрути дві половинки у різні сторони на 90 градусів.
- Половинки розділяться, і ти зможеш легко дістати кісточку.
- Зніми шкірку ножем.
Як приготувати перекус із авокадо?
Тепер, коли ми почистили наше авокадо, залишилось його смачно приготувати.
Можеш просто нарізати на шматочки, підсолити й насолоджуватись або ж спробувати наступний рецепт.
- Збризни шматочки авокадо соком лайма.
- Додай сіль та перець за смаком.
- Ретельно розчави усе виделкою.
- Поклади суміш на ще теплий тост і насолоджуйся одним із найсмачніших варіантів сніданку чи легкого перекусу.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, які є продукти для схуднення.
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