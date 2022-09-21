Сушити волосся феном, і при цьому зберегти його здоровим та блискучим – цілком реально. Головне – дотримуватись цих порад.

Після миття твої локони особливо вразливі.

Шампуні піднімають лусочки волосся, через це воно стає зручною мішенню для агресивного впливу гарячого повітря, металу та інших подразників.

У результаті – може стати ламким і тьмяним.

Як не пересушувати й не перепалювати шевелюру? Зараз усе розповімо.

Як правильно сушити волосся феном

Не суши волосся одразу

Не варто починати сушку одразу, як виходиш із душу.

Краще замотай його рушником і походи так хвилин 15. За цей час зайва рідина вбереться у тканину – і волосся не доведеться сушити довго.

Не три рушником

Відмовся від інтенсивного тертя волосся рушником: так ти його можеш пошкодити. Просто зроби «чалму» і трішки походи з нею по квартирі.

Використовуй термозахист

Не забувай щоразу користуватися термозахисним спреєм. Він утворює захисний шар навколо волосинок і завдяки цьому захищає їх від пошкоджень.

Тримай дистанцію

Відстань від насадки фену до твоїх локонів має бути мінімум 20 сантиметрів (більше – краще).

Обирай правильну температуру

Намагайся якомога рідше використовувати найгарячіший режим.

Температура повинна бути комфортною для твоєї руки – повітря не має обпікати шкіру.

Бажано, щоб у фені потужність повітря і температура регулювалися окремо. Це допоможе тобі власноруч підібрати оптимальну комбінацію.

Використовуй насадку-концентратор

Насадка-концентратор – річ більш ніж необхідна.

Вона дозволяє спрямувати потік повітря саме туди, де він найбільше треба.

Наприклад, ретельно просушити корені волосся і водночас не пересушувати кінчики.

Також без цієї насадки майже неможливо зробити акуратну укладку – волосся просто розлітатиметься в усі боки.

Напрямок сушки

Щоб прядки були гладенькими та блискучими, сушити їх треба лише в одному напрямку – від коренів до кінчиків.

Це дозволяє закрити «лусочки» волосся та зберегти вологу всередині.

Якщо ж цим правилом нехтувати, локони стануть занадто пухнастими та швидко втратять еластичність.

«Ні» металевим розчіскам

У жодному разі не користуйся гребінцем з металевими зубчиками. Річ у тім, що метал швидко нагрівається – і пошкоджує локони.

У тебе саме такий? Обов’язково заміни його на дерев’яний чи пластиковий. Або використовуй браш із натуральної щетини.

Не досушуй до кінця

Якщо не збираєшся просто зараз виходити на холод, не досушуй волосся до кінця.

Залиш кінчики трішки вологими – вони тобі за це подякують тим, що не будуть сіктися.

Закріпи холодом

Наприкінці сушки обдай волосся холодним повітрям (на фені є спеціальна кнопка). Це допоможе закріпити укладку та зробити волосся більш пружним.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як часто мити голову.

Фото: Рexels