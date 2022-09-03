Як правильно їсти виноград.

Виноград — один із найпопулярніших фруктів серед українців.

Однак не всі полюбляють виноград, а все тому що там є кісточки.

Дехто сперечається і доводить, що виноградні кісточки надзвичайно корисні для організму, інші ж оминають плоди через непримні зернятка.

Ранок у Великому Місті вже готовий розповісти, як все-ж правильно їсти виноград, щоб ним насолодились усі.

Як їсти виноград

Виноградні кісточки

Ті, хто полюбляє і доводить користь цих зернят, мають рацію.

Адже ядра мають здатність виводити з організму токсини і шлаки.

Також вони запобігають розвитку онкології, зміцнюють імунітет і захищають від туберкульозу.

Однак для того, щоб отримати всі ці корисні властивості потрібно дещо знати.

Виноградні кісточки потрібно пережовувати, а не ковтати.

Тоді, коли зернятко буде прожованим, ваш організм матиме змогу отримати всі ці корисні властивості.

До речі, важливий момент, якщо ковтати виноградні кісточки, то може пошкодити стінки слизової оболонки кишечника.

Чи можна давати виноград дітям

Якщо ваша дитина полюбляє виноград, але ви боїтесь його давати, ваші страхи не безпідставні.

Дітям дошкільного віку фахівці рекомендують очишувати виноград від оболонки та від насіння.

Якщо ж малеча з’їла кілька ягідок — нічого страшного.

Однак за великої кількості зернят, дитина може відчути дискомфорт і запор.

Виноград без кісточок

Тим, кому не подобається виноград з кісточками, варто обирати спеціальні сорти.

Селекціонери виводять все нові сорти винограду, що вже ростуть без ядер всередині.

Виноград користі від цього не втрачає.

Єдине обмеження, яке є, то це стосується людей з цукровим діабетом та осіб з 3 і 4 ступенем ожиріння.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як правильно їсти карамболь.

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