Медовий спас 2022: дата. прикмети і традиції свята

Медовий спас 2022 – прикмети та традиції свята.
14 серпня православні віряни відзначають Медовий спас, або ж Маковія. Що це за свято, як прийнято проводити цей день та чого неможна робити? Ранок у Великому Місті зібрав усе в одному матеріалі.
Що святять на Маковія?
- Мед
Освячувати потрібно тільки свіжовикачаний мед або соти, вирізані з найкращого вулика.
- Вода
У цей день освячують не лише воду в церкві, але й нові колодці на подвір’ї.
- Букети – маковійчики
На Маковія прийнято робити духмяні букети з трав і квітів. У них обов’язково мають бути присутні червоні голівки маку. Також можуть входити м’ята, ромашка, айстри, любисток, чебрець, барвінок та інші рослини.
Чого не можна робити на Медовий Спас?
- Гучно розмовляти, голосно сміятися та влаштовувати вечірки.
- Сваритися та бажати зла іншим людям.
- Прибирати в будинку й займатись важкою роботою.
- Їсти м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти, оскільки в 14 серпня починається пост.
Медовий спас – прикмети
- Вважається, що мед і вода в цей день набувають цілющих властивостей.
- Перед тим, як з’їсти першу ложку освяченого меду, треба згадати бажання. Кажуть, збувається 🙂
- Якою буде погода на Маковія – такою буде вона і 28 серпня.
- У народі говорять, що саме в цей день закінчується літо і починається осінь. Тож після 14 серпня у водоймах неможна купатись, щоб не захворіти.
- У день Медового Спаса прийнято приносити їжу та давати милостиню нужденним людям. Це допомагає привернути до себе щастя та удачу.
- Якщо на Маковія обсипати будинок насінням маку – в оселю цілий рік не зможе проникнути нечиста сила.
- У давнину вважалося, що на Медовий спас жінкам вибачаються всі гріхи. Втім це діє тільки в тому випадку, якщо жінка сама себе пробачила.
Початок Успенського посту
14 серпня починається двотижневий Успенський пост, який триватиме до 27 серпня – Дня Успіння Богородиці.
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У цей час неможна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти, а також пити алкоголь.
Рибу можна вживати тільки один раз – 19 серпня, на Яблучний Спас.
Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про успенський піст.
Фото: Unaplash