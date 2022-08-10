Медовий спас 2022: дата. прикмети і традиції свята

Медовий спас 2022 – прикмети та традиції свята.

14 серпня православні віряни відзначають Медовий спас, або ж Маковія. Що це за свято, як прийнято проводити цей день та чого неможна робити? Ранок у Великому Місті зібрав усе в одному матеріалі.

Що святять на Маковія?

Мед

Освячувати потрібно тільки свіжовикачаний мед або соти, вирізані з найкращого вулика.

Вода

У цей день освячують не лише воду в церкві, але й нові колодці на подвір’ї.

Букети – маковійчики

На Маковія прийнято робити духмяні букети з трав і квітів. У них обов’язково мають бути присутні червоні голівки маку. Також можуть входити м’ята, ромашка, айстри, любисток, чебрець, барвінок та інші рослини.

Чого не можна робити на Медовий Спас?

Гучно розмовляти, голосно сміятися та влаштовувати вечірки.

Сваритися та бажати зла іншим людям.

Прибирати в будинку й займатись важкою роботою.

Їсти м’ясо, рибу, яйця та молочні продукти, оскільки в 14 серпня починається пост.

Медовий спас – прикмети

Вважається, що мед і вода в цей день набувають цілющих властивостей.

Перед тим, як з’їсти першу ложку освяченого меду, треба згадати бажання. Кажуть, збувається 🙂

Якою буде погода на Маковія – такою буде вона і 28 серпня.

У народі говорять, що саме в цей день закінчується літо і починається осінь. Тож після 14 серпня у водоймах неможна купатись, щоб не захворіти.

У день Медового Спаса прийнято приносити їжу та давати милостиню нужденним людям. Це допомагає привернути до себе щастя та удачу.

Якщо на Маковія обсипати будинок насінням маку – в оселю цілий рік не зможе проникнути нечиста сила.

У давнину вважалося, що на Медовий спас жінкам вибачаються всі гріхи. Втім це діє тільки в тому випадку, якщо жінка сама себе пробачила.

Початок Успенського посту

14 серпня починається двотижневий Успенський пост, який триватиме до 27 серпня – Дня Успіння Богородиці.

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У цей час неможна їсти м’ясо, яйця, молочні продукти, а також пити алкоголь.

Рибу можна вживати тільки один раз – 19 серпня, на Яблучний Спас.

Нагадаємо, раніше ми детально розповідали про успенський піст.

Фото: Unaplash

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