Уявні хвороби. Що таке іпохондрія і як з нею боротись

Все, що потрібно знати про іпохондрію.

Здається, що хворий, але ніяких проявів немає. Відчуваєш тривогу, але безпідставну. Кажуть сходити до лікаря, але не довіряєш їх діагностиці.

Це все можуть бути ознаками іпохондрії.

Чи ні?

Ранок у Великому Місті поспілкувався з психологом Юлією Короцінською та дізнався все про іпохондрію.

Чи дійсно це психологічна хвороба чи просто фантазія грає злий жарт?

Відповіді шукай у матеріалі.

Іпохондрія — це вкрай уважне і чутливе ставлення людини до власного здоров’я, яке часто не має соматичних (тілесних) підстав.

Болі, які не мають медичних причин, надмірна недовірливість, регулярне читання медичної літератури або відвідування спеціалізованих сайтів з вишукуванням у себе симптомів будь-яких хвороб — яскраві приклади поведінки іпохондричної людини.

Часом іпохондрія розвивається через стреси та негативний досвід (наприклад, хронічна хвороба, небезпека життю та здоров’ю, втрата близької людини через хворобу тощо), але може виникнути безпідставно, як наслідок концентрації тривоги в темі здоров’я.

Іпохондрична людина може викликати у себе симптоми тих чи інших хвороб, варто їй тільки почути або побачити чиїсь страждання.

Часом, здається, що людині подобається страждати.

І в певній мірі це може бути правдою, адже іпохондрик перебуває в позиції жертви, а жертві прийнято співчувати, підтримувати її.

Вважається, що іпохондрик має «вторинну вигоду», тобто позитивні речі, які людина отримує в ситуації хвороби — увага, інтерес, турботу.

Психолог Юлія Короцінська розповідає:

Такі сім’ї називаються «дисфункціональними». Емоційний розвиток дитини ставиться на останнє місце.

І причин тому може бути багато: брак часу, зосередженість батьків на заробітку, емоційна холодність як особистісна особливість батьків.

Якщо бажання дитини в емоційному контакті не задовольняється, воно набуває спотвореної форми.

І тоді любов, увага і турбота асоціюються зі стражданнями, адже поспівчувати в такій сім’ї можуть тільки в разі, якщо дитина захворіє.

Тут людина діє від зворотного: страх захворіти переростає в культ здоров’я, який активно пропагується серед близьких і знайомих.

Формується таке ставлення ще в дитинстві, коли дитина росте хворобливою або в сім’ї є хтось важко хворий.

А також в ситуаціях, коли тривожна мама, побоюючись за здоров’я дитини, прагне передбачити всі небезпеки, що підстерігають її чадо.

Все, що пов’язано з хворобою або будь-яким фізичним нездужанням починає сприйматися як смертельна небезпека.

А смерть, щось незвідане, що лякає кожного з нас.

Щоб попередити небезпеку, у неї формується надчутливість до будь-яких відчуттів свого тіла: бурчить живіт — зараз він заболить, болить голова — боїться втратити свідомість, в приміщенні хтось кашляє — у самого починає дерти в горлі.

Насправді чітких проявів іпохондії нема.

Це скоріше загальних комплекс симтомів різних поведінкових форм, які в сукупності дають дещо деформовану картину сприйняття людини опіки власним здоров’ям.

Психолог Юлія Короцінська назвала найпоширеніші прояви іпохондрії у людини, серед них:

Іпохондрія включає в себе 2 основних компоненти: думки (періодичне прокручування в голові думок про хворобу і можливих варіантів майбутнього) і емоції (страх, тривога, хвилювання).

Тому щоб змінити ставлення до свого здоров’я, слід міняти і думки, і емоції.

Серед ключових рекомендацій фахівець виділила наступні:

Рідні та близькі люди можуть допомогти іпохондрику, наприклад, вселяючи надію та обмежуючи негативом.

Але варто не перебільшити.

Тобто, не варто дуже хвилюватися, бо це може ще більше розхвилювати іпохондрика або сформувати вторинну вигоду.

Але й не слід відноситися байдуже до переживань близької людини, яка страждає на іпохондрію, адже це також провокує тривогу та на додачу зіпсує ваші стосунки.

Навчи його аналізувати та піддавати сумнівну інформацію з недостовірних джерел, плітки та байки.

Приємнні дрібнички, запрошення в цікаві місця, прогулянки на природі — додасть барви у життя і відволіче від нав’язливих думок.

Концентруй його увагу на приємних аспектах життя.

Допоможіть обмежити іпохондрика від негативної інформації та песимістичних людей.

Варто пам’ятати! Тільки спеціалісти та лікарі можуть ставити діагноз іпохондії, тож не варто ображати людину, яка турбується про своє здоров’я безпідставно.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що таке психосоматика і її вплив на людину.

Фото: Pexels

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.