Дякую за тепло твоїх рук. Привітання для бабусі з Днем народження

Привітання бабусі з Днем народження українською мовою у прозі віршах, картинках та СМС.

Що може порівнятись із теплом бабусиних рук та божественним смаком приготованих нею страв?

Напевно, не так вже багато речей.

Тож поспіши висловити подяку цій неймовірній людині, привітавши її з Днем Народження.

Повір, вона чекає привітання від тебе найбільше!

Люба бабусю, вітаю зі святом!

Хочу здоров’я тобі побажати.

Хай твої очі від горя не плачуть,

Діти й онуки теплом хай віддячать.

Щоб ти всміхалась і завжди раділа,

Серце ніколи тобі не боліло,

Щоб ти щаслива й спокійна була

І до 100 років іще прожила!



***

Бабусю, приймай вітання,

Від внуків твоїх побажання.

Щоб очі сліз не знали,

Дні лиш щастя дарували.

Щоб завжди тобі щастило,

Сонце за собою манило.

Завжди щиро посміхайся

Та ніколи не здавайся.

***

Це бабусечка моя,

Привітаю її я:

Побажаю щастя й долі,

Щоб всього було доволі,

Щоб життю Вона раділа

І ніколи не хворіла!

Я щиро хочу привітати

Бабусю дорогу свою,

У день народження сказати,

Як міцно я її люблю.

Будь радісна й завжди здорова

І плин років не помічай.

І молодою себе знову

Кожного ранку відчувай!

Хай доля щиро посміхнеться,

Онуки з’їдуться на чай.

І розцвіте в твоєму серці

Любові й щастя світлий гай!

***

Не зогледілись – виросли вже діти,

Бабусю – внуки вам услід кричать.

Чого ще треба? Жити і радіти,

Гостей у хаті дорогих стрічать.

Простіть, як ми робили щось погане,

Хай доля щастя вам у дім несе.

Здорові будьте, дужі та багаті.

Радійте, що у вас усі ми є.

Живіть ще довго, і у рідній хаті

Хай Бог найкраще вам в житті дає!

Моя бабуся не просто дивовижна людина, але й справжня чарівниця з доброї казки, із мудрими порадами та турботою! Сьогодні ми святкуємо її День народження. Для неї ми приготували подарунки, букет улюблених квітів, і неодмінно – найтепліші побажання! Нехай наша бабуся живе довго і щасливо, не знаючи тривог і хвороб! Нехай кожен день буде приводом усміхнутися і порадіти!

***

Бабусю, у твій день народження від усього серця бажаю тобі душевного спокою, відради серця, вічної любові близьких, світлих сподівань та добрих очікувань від кожного нового дня. Залишайся міцною, щасливою, чудовою жінкою, веселою та життєрадісною людиною. Любимо тебе!

Дорогоцінна моя бабусю, люба голубонько, найкраща жінка на світі! Як знайти мені слова, щоб привітати тебе із Днем Народження? Як висловити любов та подяку за все, що робила та робиш ти для мене та всієї нашої родини? Немає слів, щоб сказати, як сильно я ціную тебе та люблю, яка ти добра, мудра та прекрасна! Бажаю здоров’я та сил, радості та посмішок, гарних новин та добрих людей поруч. Дякую, що ти є, будь щасливою та радуй усіх нас своєю посмішкою. З днем народження, моя люба бабусю!

***

З Днем народження, бабусю! Скільки пам’ятаю себе, ти завжди була для мене найдобрішою, найуважнішою і найтурботливішою. Твої страви – найсмачніші, а казки – найцікавіші. Я бажаю тобі довгих років життя, щоб кожен день був для тебе особливим, нехай нарешті здійсняться всі твої мрії!

***

Я з гордістю можу сказати, що моя бабуся – найкраща і найтурботливіша у всьому білому світі. Як часто ти мені казала: “У моєї молодості було все по-іншому”. Сьогодні я бажаю тобі від душі хоч на мить зануритися у найщасливіші спогади і знову відчути себе молодою красунею. Продовжуй ще багато років радувати нас телефонними дзвінками, листівками, мудрими порадами і домашніми ласощами!

Дорогоцінна бабусю! Вітаю тебе із Днем народження. Нехай твоя хата завжди буде сповнена веселим сміхом онуків, а діти оточують тебе своїм теплом та щирою турботою. Будь щаслива, люба бабусю!

***

Люба бабусю, бажаю тобі жити двісті років та душею не старіти, завжди бути такою ж веселою та доброю, лагідною та щирою. Із Днем народження!



Моя любо бабусю, я вітаю тебе з днем народження. Бажаю тобі доброго здоров’я, чудового настрою, радісних зустрічей та веселих свят в твоєму домі.



***

Бажаю, щоб тільки сльози щастя виступали на очах. Будь завжди найщасливішою!

***

***

