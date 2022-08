Як покращити пам’ять: 5 ефективних способів

Ефективні способи покращити пам’ять.

Наш мозок спроможний на більше!

Ранок у Великому Місті відшукав 5 способів, які допоможуть покращити пам’ять і, відповідно, мозкову активність.

Читай, вивчай і запам’ятовуй. Щоб покращити пам’ять, важливо її постійно тренувати і наповнювати новою інформацією. Не зазубрюй, а просто повторюй час від часу.

Також доречно було б прочитати книгу іноземною мовою або взятися за новий жанр, який раніше тобі був нецікавим. Іноді корисно виходити із зони комфорту.

Ми переконані, що тобі вже неодноразово казали, наскільки важливо висипатися. І це не прості слова.

Адже, дійсно, сон впливає не лише на загальний фізичний стан, але й на пам’ять. Якщо не віриш, пропонуємо зробити експеримент.

Спробуй один день проходити невиспаним, а інший лягти так, щоб проснутись бадьорим. У результаті ти переконаєшся, що повноцінний сон справді позитивно позначається на запам’ятовуванні інформації.

Ігри корисні не лише для дітей, коли вони розвиваються, але й для дорослих.

Такий спосіб і допоможе покращити пам’ять, і стане прекрасним приводом зустрітися з друзями.

Бувають моменти, коли ми робимо одне, а думаємо про інше. Таким чином мозок не сприймає інформацію, а просто пропускає.

Ось простий приклад: коли розчісуєш волосся, зосередься на цій справі, прочісуючи кожне пасмо. Також сконцентровуй увагу, коли готуєш їсти, снідаєш, береш ложку в руки, п’єш чай, дивишся фільм, читаєш книгу тощо.

Просто намагайся жити моментом, виконувати за раз одну праву і не відволікуватися на другорядні думки.

Ти помітиш, що врешті не забуватимеш, де лежать ключі, мобільний, і перестанеш перевіряти, чи закриті вхідні двері.

Працювати добре, але й відпочивати теж потрібно. Необхідно обов’язково відшукати баланс, ту золоту середину, де є час на відпочинок. Вийди на вулицю, прогуляйся, дозволь собі розслабитись.

До речі, прогулянки дуже корисні перед сном. Тоді і спати будеш міцніше, і пам’ять покращиться.

І наостанок маленька порада: по завершенню дня згадай, яким він був, до деталей. Тобто усі дії, які тобі довелось виконати, в точній послідовності.

Ось так. Тепер ти знаєш усі секрети, як покращити пам’ять. Користуйся порадами і не забувай важливого.

